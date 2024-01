TRILOGIJA ZA BALKAN: Zoran Matić obišao 60 zemalja sveta i izdao tri knjige o lepotama našeg prostora

PUTUJEM širom sveta i zapisujem uspomene, takođe, pokušavam da ljude uverim da fudbal nije jedina najvažnija sporedna stvar na svetu nego da su to i putovanja. Kultura putovanja je riznica neprocenjivog bogatstva i ono što je najvažnije lepša je kad se deli. Ovako počinje svoju priču za "Novosti" Zoran Matić putopisac i turistički vodič iz Banjaluke, ljubitelj putovanja, koji svojom ljubavlju pokušava zaraziti i druge.

Foto: Privatna arhiva

Nakon objavljivanja knjige "Putovanje kroz BiH" koja prikazuje 150 turističkih lokacija i mesta iz čitave zemlje, svetlost dana su ugledale još dve knjige pod nazivom "Putovanje kroz Balkan 1" i "Putovanje kroz Balkan 2", tako da sada ovaj deo sveta prvi put u svojoj istoriji ima zajedničku trilogiju koja objedinjuje sve turističke lepote i priče koje nas čine tako posebnim.

- Moje prve knjige su bile o BiH, objavljene u vreme pandemije kada su ljudi počeli da shvataju šta mi to imamo i koliko je lepo. Nakon toga prešao sam na zemlje regiona i u tri knjige prikazao oko 500 lokacija iz svih sfera turizma koje treba što više ljudi da vidi - kazao je Zoran.

Dodaje da je hteo iskustva i anegdote, doživljaje i ideje sa putovanja da podeli i sa drugima.

- To je jedan razlog, a drugi je to što želim da ovo balkansko tlo koje volim pokažem svima i da probudim kod ljudi ljubav i poštovanje za ovu lepotu koju Balkan ima. Mogu se pronaći knjige za skoro sve zemlje sveta, a Zapadni Balkan nije imao ovakav komplet turističkih knjiga - vodiča i napravio sam ih da kad me neko pita odakle si dam mu knjige i kažem "evo odavde sam" - ističe Matić.

Putovanje ulaganje u sebe DEJVID Bouvi je govorio da umirete onda kada se nađete u zoni komfora, a Gete je govorio kako se niko od nas nije rodio da zna živeti nego da učimo živeti, pa kad već treba da učimo život onda je najbolje da putujući učimo. Ne treba juriti trendove nego svoj život obogatiti, a putovanja će vam pomoći u tome, poručio je Zoran Matić.

Ono po čemu je Srpska posebna, u odnosu na zemlje koje je prošao, Matić ističe da izdvaja "kombinatorku" ovog podneblja.

- Bogati smo destinacijama u svim sferama turizma, od prirode do kulture, istorije i tradicije, a sve je blizu jedno drugome, za par dana puta možete toliko toga iskombinovati da ostanete zapanjeni koliko je tu doživljaja. Takođe, posebni smo po sjajnim ljudima, koji još uvek znaju da se obraduju i ugoste - kazuje Matić.

Po njegovim rečima obavezno treba posetiti pet destinacija Nacionali park Tjentište, etno-selo "Stanišići", isprobati vožnju dajakom u Banjaluci, manastir Tvrdoš i most Mehmed-paše Sokolovića.

- To je ono što mi na prvu pada na um, međutim, mnogo je toga, samo se prepustite i lagano vas očekuje kofer pun uspomena - kazuje Matić.