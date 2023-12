ŠMIT TRAŽI OD BORELJA DA ZABRANI DOLAZAK NA DAN REPUBLIKE: Srpska će slaviti rođendan bez obzira na pritiske

DAN Republike Srpske 9. januar biće proslavljen naredne godine veličanstveno širom Srpske uz prijatelje iz Srbije i Crne Gore, i nikakve pretnje Kristijana Šmita, visokog predstavnika u BiH kojeg RS ne priznaje to neće zaustaviti.

Ovo je poruka iz Srpske i Srbije na izjave Šmita koji je, nakon što je apelovao na pravosuđe BiH da kazni sve organizatore i učesnike proslave Dana Republike, sad pozvao i visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbednost Đozepa Borelja da izvrši pritisak da funkcioneri iz Srbije i Crne Gore ne prisustvuju proslavi 9. januara!

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Selaković kaže da je 9. januar - Dan Republike Srpske, istorijski datum, i da je uveren da će prisustvovati njegovom obeležavanju sledeće godine. On je istakao da će doći kao Srbin sa druge strane Drine kod svoje braće koja slave.

- To jeste datum iz naše istorije, koju niko ne može da menja i prekraja. Kao što je 21. novembra potpisan Dejtonski mirovni sporazum, tako isto je 9. januara formirana Republika Srpska - rekao je Selaković u Banjaluci.

Predsednik Narodne skupštine RS, Nenad Stevandić, kaže da svako ko želi utiče i da narodu zabrani identitet, percepciju i prepoznavanje vlastite kulture i vrednosti, teži uništenju tog naroda.

- To je uvek tretirano kao zločin i to je uvek bio nečastan posao. Ali, ukoliko nemate zvanično imenovanje, nemate ni odgovornost, pa možete da radite šta hoćete, samo ne možete da radite uspešno, niti dokle hoćete i to će Šmit vrlo brzo da sazna - poručio je Stevandić.

Gosti PREDSEDAVAJUĆA Kluba poslanika SNSD u Parlamentu BiH Sanja Vulić poručila je Kristijanu Šmitu da je Republika Srpska večna i da će slaviti Dan Republike 9. januara sa svojim gostima. Vulićeva je dodala da, kako je krenuo Kristijan Šmit, očekuje da odredi svim Srbima kada će slaviti rođendane, šta će jesti, obući...

Predsednik DNS, Nenad Nešić, izjavio je da Šmit ima demokratsko i lično pravo da se bavi praznicima u Bavarskoj, ali da Srpskoj neće određivati šta će i kako slaviti, niti koga će u goste zvati. Konstatovao je da Šmit pozivom Brisela da izvrši pritisak kako zvaničnici Srbije i Crne Gore ne bi prisustvovali obeležavanju Dana RS, ispunjava želje bošnjačke političke elite.

- Republika Srpska i Srbija nikada neće okrenuti leđa jedna drugoj. Drina nije granica, nego kičma srpskog naroda - rekao je Nešić.

Profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci Miloš Šolaja smatra da su potezi Šmita želja da se ide dalje u realizaciji nečega što sve više liči na protektorat.

Dodao je da Borelj ni u čemu nije nadležan u direktnom smislu za procese u BiH, niti da naređuje nekim institucijama.

- To je odluka koja ne doprinosi ni stabilnosti BiH, ni poboljšanju unutrašnjih odnosa, jer se mnogi međunarodni i domaći zvaničnici na različit način postavljaju u odnosu na taj Šmitov potez - rekao je Šolaja.