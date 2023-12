IZGRADNJA DUHOVNOG CENTRA U MRKONJIĆIMA: Uskoro i vidikovac u rodnom selu Svetog Vasilija

DRUGA faza izgradnje Duhovnog centra u Mrkonjićima, rodnom selu Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, teče planiranom dinamikom. U ovoj fazi obuhvaćena je izgradnja vidikovca, sa najreprezentativnijim delom tog projekta - kulom, koja će biti visoka 12 metara, a na najvišoj etaži planiran je amfiteatar sa velikom binom.

D. Curać

Prema rečima Zorana Porobića, direktora firme koja izvodi radove, trenutno je u toku priprema platoa za centralne događaje.

- Do sada je urađen armirano-betonski skelet suterenskog nivoa. To je nivo u kome se nalazi galerija, suvenirnica, toaleti. Naš cilj i plan je da u narednih nekoliko meseci odradimo kompletan armirano-betonski skelet na celom kompleksu da bi kasnije ušli u najkompleksniji deo ovog projekta, to su kamenopolagački i kamenorezački delovi - rekao je Porobić, dodavši da je rok za završetak 400 dana.

Radove u Mrkonjićima obišao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji je istakao da je za ovu fazu radova sklopljen ugovor vredan 1,75 miliona KM.

- Za završetak ovog kompleksa nedostaje oko 400.000 KM, što je planirano iz kredita 2024. godine. U trećoj fazi planirana je izgradnja parkinga i konaka pored magistralnog puta Trebinje - Ljubinje - naglasio je Ćurić.

Projekat podržala Vlada Srbije VLADA Srbije podržala je projekat Duhovnog centra Mrkonjići sa 400.000 evra, Vlada Srpske izdvojila isto toliko, grad Trebinje 900.000 KM, a "Elektroprivreda Republike Srpske" 600.000 KM.

U okviru prve faze izgradnje Duhovnog centra Mrkonjići završen je novoizgrađeni kompleks uz postojeću crkvu Svetog Vasilija, izgrađenu na temeljima svetiteljeve rodne kuće.

U prvoj fazi uređeno je 300 metara kvadratnih površine, izgrađen konak za vernike i pomoćne prostorije za monahinje, a sve u hercegovačkom kamenu i drvetu i u pravoslavnom duhu.