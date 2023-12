SRPSKA PRAZNUJE ŠMITU IZ INATA: Burne reakcije u RS na pretnje Nemca da će ići u zatvor oni koji slave dan republike

U SVOM obračunu sa Republikom Srpskom nelegitimno izabrani visoki predstavnik u BiH, Kristijan Šmit, rukovodstvu u Banjaluci počeo je da preti i - zatvorom. Naime, arogantni Nemac kazao je da očekuje reakciju Tužilaštva BiH i policije prema zvaničnicima i službenicima RS koji budu učestvovali u organizaciji Dana Republike Srpske 9. januara, jer je to, kako tvrdi, neustavno.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Ovaj stav izazvao je burne reakcije u Banjaluci. Šmitu je poručeno da je za njega najbolje da ide u Nemačku, te da će Srpska slaviti Dan Republike i nikakve pretnje to neće zaustaviti.

Srpski član Predsedništva BiH, Željka Cvijanović, kaže kako je apsurd da Šmit preti zbog neizvršenja odluka Ustavnog suda, a upravo je taj isti sud još 2006. godine potvrdio da neko da bi bio visoki predstavnik mora proći proceduru imenovanja u Savetu bezbednosti UN.

- Kako se srozala ova država do samog dna, to je zastrašujuće. Šmit je evidentno najveća prepreka na evropskom putu BiH, ali i uvođenju reda u državi koja je u totalnom neredu - poručila je Cvijanovićeva.

Ministar bezbednosti u Savetu ministara Nenad Nešić izjavio je da će 9. januara ići u Banjaluku na proslavu Dana Republike, a Šmitu je poručio da ide kući:

- Proslavićemo veličanstveno 9. januar - Dan Republike Srpske, a mišljenje Šmita me ne zanima. Ne želim da u 21. veku budem rob nikome, pa ni nemačkom namesniku Šmitu.

Savetnik predsednika RS, Bojan Savić, obratio se "nemačkom državljaninu i obožavatelju nacističke Nemačke da je poslednja osoba na svetu koja ima pravo da uopšte spominje 9. januar".

- Političar u pokušaju, prepoznatljiv po hitlerovskim gestikulacijama, čija je neslavna karijera obeležena samo skandalima, sada bi da traži od Srba da se odreknu svoje slavne istorije. Za razliku od fašističke Nemačke, srpski narod je u Drugom svetskom ratu bio na strani antifašista i borio se protiv najveće pošasti 20. veka - nacizma, čiji je Šmit, očigledno, pristalica - istakao je Savić.

On je rekao da Šmit ima bar malo obraza i časti odrekao bi se sramne prošlosti onih koje bi da rehabilituje, poput nacističkog pilota Vernera Moldersa, jedne od poznatih ličnosti Trećeg rajha, kako bi pod stare dane obrisao deo ljage sa svoga imena.

- Šta onda mi, Srbi, da očekujemo od takvog srbomrsca kao što je Šmit? Možda sprema "žute trake" svima u Republici Srpskoj zato što ćemo slaviti njen rođendan.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva gde je ove godine obeležen Dan Republike, Ljubiša Ćosić, izjavio je da nikakve pretnje, nametnute odluke, niti želje bilo kojeg neizabranog stranca u BiH ne mogu sprečiti da srpski narod slavi Republiku Srpsku i dan njenog nastanka.

- Ljubav koju srpski narod oseća prema Republici Srpskoj je večna, za razliku od onih kojima ta činjenica smeta. Oni ne shvataju da je Srpska najiskrenije opredeljenje ovog naroda, da je to ideja koja okuplja i vodi sve nas već duže od tri decenije i da će to ostati sve dok je i poslednjeg Srbina u BiH - rekao je Ćosić.

On je kazao da srpski narod niko nije pobedio, niti je to moguće:

- Kada nas više ne bude, naslediće nas naša deca, pa njih njihova deca i svi oni će znati kakvu svetinju brane. Za to ćemo se pobrinuti svakoga dana, a posebno svakoga 9. januara.

Predsednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić naveo je da će se 9. januar slaviti još veličanstvenije "bez obzira na to da li će se to svideti Šmitu i zapadnim ambasadorima".

- Zna li Šmit koliko je krvi proliveno za stvaranje srpske države u ovom delu Balkana? - upitao je Kojić javno nemačkog diplomatu.

Podsetimo, nakon jednog u nizu osporavanja Dana Republike Srpske, od strane bošnjačkih političara i Ustavnog Suda BiH, u RS je 25. septembra 2016. održan referendum sa pitanjem: "Da li podržavate da se 9. januar obeležava i slavi kao Dan Republike Srpske?" Čak 99 odsto građana Srpske od oko 700.000 koliko ih je izašlo izjasnilo se potvrdno. Odmah posle referenduma usledila je hajka iz Tužilaštva BiH.

Defile u noćnim satima DAN Republike 9. januar 2024. godine biće održan u Banjaluci. Centralni događaj povodom proslave biće svečani defile na Trgu Krajine, koji će prvi put biti održan u večernjim satima. Svečana akademija biće održana u sportskoj dvorani "Borik", a prijem u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske. Dan RS biće obeležen u svim gradovima i opštinama RS, kao i u Brčko distriktu.