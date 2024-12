KONAČNO IMAJU SVOJU ADRESU: Posle pisanja "Novosti" Radmila i Lena Mihajlović dobile kuću

POSLE godina borbe sa nemaštinom i podstanarskog života, Radmila Mihajlović i njena ćerka Lena (6) konačno su dobile svoj dom. Kuću im je kupilo Ministarstvo za brigu o selu, a akciju je podržala i opština Bogatić.

Privatna arhiva

Kada nas je pre dva dana pozvala da nam javi radosnu vest da je postala vlasnik kuće u mačvanskom selu Glogovac, Radmilin glas je "zvonio" od uzbuđenja. "Novosti" su pisale o mukama s kojima se bore ona i njena ćerka. Zato je i poželela da sreću podeli sa nama.

- Htela sam da se zahvalim svim dobrim ljudima na pomoći, posebno Jeleni Ristić koja je pokrenula akciju. Veliko hvala "Večernjim novostima", sve je krenulo posle vašeg teksta. Hvala i predsedniku opštine Bogatić Milanu Damnjanoviću bez čije podrške bismo se i dalje šetale od nemila do nedraga. Žao mi je što ne mogu na drugačiji način da zahvalim, a zahvalna sam do neba. Nisam verovala da će doći ovaj dan. Možda će Lena konačno dobiti i dečji dodatak, jer sad imamo svoju "adresu". To bi nam mnogo značilo - rekla nam je Radmila.

Privatna arhiva

Pomaže i naša Fondacija NOVI dom Radmile i Lene Mihajlović još je prazan: bez nameštaja, električnih uređaja i drugih potrepština. Zato im je potrebna pomoć dobrih ljudi. Svi koji žele da pomognu novac mogu da uplate na račun 160-6000001260302-09. Fondacija humanosti "Novosti" će se takođe pridružiti ovoj akciji.

Priča nam Radmila da je kuća koju su dobili prazna, da je dole beton, da treba da se okreče zidovi, krov prepokrije... Ali, za Radmilu i njenu Lenu ona je svetionik pun nade.

- U kući koju sada iznajmljujemo ništa nije naše, tako da nemamo ništa svoje da odnesemo u novi dom. Malo se plašim kako ću Leni obezbediti pristojne uslove za život. Sa 24.000 dinara, koliko dobijamo svakog meseca, ne mogu da uradim mnogo. Nešto ću dobiti od nameštaja, ali mnogo toga ću morati da kupim. Kako? Ne znam - iskrena je Radmila.

Ona je u detinjstvu spoznala surovost života. Oca nije upoznala, poginuo je dok je bila beba. Samo nekoliko godina kasnije njena majka se razbolela i umrla. Ona, njene četiri sestre i brat, ostali su sami. Radmila je utočište dobila u hraniteljskoj porodici.

- Oni su meni i sestri pružili ljubav i dom kad su nam bili najpotrebniji - pričala nam je. - Odrasla sam u najdivnijoj porodici. Sestra i ja smo imale sve što dete može da poželi. Završila sam srednju kuvarsku školu, potom i kurs za masera. Upisala sam višu gastronomsku, ali sam ubrzo upoznala svog budućeg muža, Leninog tatu. Želela sam da moje dete raste u svojoj porodici, uz svoje roditelje. I sve je funkcionisalo dok moj muž nije otišao u inostranstvo. Posle razvoda Lena i ja smo bukvalno ostale na ulici.

Privatna arhiva

Sad imam nadu KADA sam prvi put ušla u našu kuću, nisam mogla da progovorim - kaže Radmila. - Samo sam plakala. Kada imate dete koje je bolesno, svaki dan je borba. Ali, sada imam nadu. Lena i ja ćemo zajedno stvarati naš dom, korak po korak.

Sa ćerkom se vratila u svoju hraniteljsku porodicu, ali ne zadugo. Kuća je bila tesna za sve i morale su u podstanare. Problemi koji su delovali kao nepremostivi, postali su nebitni kada je Lena otišla na operaciju srca u bolnicu.

- Strah da bih mogla da izgubim dete, bio je jači od svega. Lena je rođena sa srčanom manom i morala je da se operiše. Bila je na ivici života i smrti. Operacija je protekla dobro, ali od tada ne smem ni trenutak da je ostavim samu - kaže Radmila.

Zbog Lenine bolesti Radmila ne može da traži stalan posao. Devojčica se lako zaigra, potrči, a to za nju može biti opasno.

- Krenula je u predškolsko po dva sata, jer ne smem duže da je ostavim - kaže Radmila. - U januaru ide na kontrolu. Lekari kažu da će biti dobro, samo treba vremena. Nadam se da će biti tako. Sada joj je potrebna pažnja da se ne povredi. Uz kuću smo dobili i štalu. Kad se preselimo planiram da kupim piliće i još neke životinje, možda i da se bavim baštovanstvom. Tako ću moći da radim kod kuće i da budem sa ćerkom. Lena je sve što imam i sve što želim.