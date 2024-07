MI KRNIĆI PRAVIMO TIM ZA OI: Zrenjaninka koja živi u selu Konak sa mužem i troje dece i tri bebe u stomaku, u šali, najavljuje

DA se o mom životu pravi film, ili barem strip, ako ne glavnu, valjda bih zaslužila bar neku epizodnu ulogu.

Foto B. Grujić i Privatna arhiva

Ovako, u šali, Balaševićevim stihom, dočekuje reportera "Novosti" u svom porodičnom domu, u selu Konak, u srednjobanatskoj opštini Sečanj, pedesetak kilometara udaljenog od Zrenjanina, tridesetčetvorogodišnja Jelena Krnić.

Oduševljena što će se priča o šest njenih malih glavnih junaka i njoj, kako kaže, kao epizodisti, prvi put, posle nekoliko izveštaja na "portalima" pojaviti i u jednoj dnevnoj novini i to ni manje, ni više nego u "Večernjim novostima", Jelena, majka troje dece, desetogodišnjeg Dušana i četiri godine mlađih bliznakinja Anđelije i Stefanije, u stomaku nosi još tri bebe i ponosno se diči oreolom jedne od najsrećnijih žena i majki na svetu.

- Krnići su divni, ljudi iz naroda, kako se kaže, srdačni i uvek spremni da se nađu, pripomognu, tako da će i vaša priča sigurno dobiti bar još neku notu ekskluzivnosti - poručila je komšinica iz ulice u kojoj, u malom selu Konak, živi srećna i berićetna porodica Krnić.

- Možda i nisam želela baš ovoliku medijsku pompu, ali eto desilo se - iskrena je Jelena, koju smo zatekli u lepo uređenom dvorištu porodične kuće Krnića, gde su "Novosti" neizostavna sekvenca svakog jutra i prve zajedničke kafe.

Funkcionišu, uz osmeh, strpljenje i lepu reč, svi na okupu i zajedničkim snagama.

Jelenin vršnjak i već deceniju bračni partner, Miloš, ne krije da mu pored svakodnevnih napornih letnjih radova u polju, i te kako prija priča o njegovoj predivnoj supruzi, koja je za njega, kako kaže, heroj i ikona.

- Ma tako je, dok su glavni junaci, triling naših malih asova, na moru sa babom i dedom - uz osmeh koji joj ne silazi sa lica - kaže Jelena. - Eto nema te sreće da ih lično upoznate i sa njima zavirite u samo njihov jedinstveni svet mašte, avantura i sreće, ali daće Bog, biće prilike uskoro, za koji mesec, kada tri male duše, još stomaku, prvi put ugledaju i osete dah života.

Krnići se bave poljoprivredom, ratarstvo im je primarna grana i Miloš je uz oca Slavišu, udarna snaga tima, u kojem se dobro snalaze i svoje zapaženo mesto imaju baka Mira, ali i Jelena, koja uz sve poslove u kući i oko dece, ne izostaje kada su veliki sezonski radovi u polju.

- Nakon naše divne i romantične veze, zaljubljena i sa istim zanosom koji me drži do dana današnjeg, udala sam se i došla ovde u Konak da živim i iskreno nikada se više ne bih vratila u grad - nastavlja Jelena, koja je do venčanja sa roditeljima i bratom živela u zrenjaninskom naselju Gradnulica.

Na svet je prvo donela Dušana, koji će u četvrti razred osnovne škole u Konaku i 1. novembra napuniće deset godina, pa ako igra sudbine tako promeša karte sreće, možda se i ostvari njegova velika, ali i želja svih u porodici Krnić, da se Milutin, Radmila i Bogdan ili Bogdana rode baš na taj dan.

- To bi bila jagoda i najlepši ukras na rođendanskoj torti - dodaje Jelena, uz obrazloženje da su imena za dve bebe odavno određena, a da deca zdušno navijaju da treća beba ipak bude Bogdan i da odnos devojčice - dečaci u familiji bude tri prema tri.

- Malo sam i uzbuđena, večeras idem na pregled kod doktora koji mi vodi trudnoću, baš kao što je bilo i u slučaju kada sam na svet donela bliznakinje, saznaću konačno pol sve tri bebe, a volela bih da se želja moje dece ostvari.

Termin porođaja takođe još nije preciziran, prva nedelja novembra je optimalna i po predviđanju lekara, sve će biti lakše nakon oktobra, kada uđe u deveti mesec trudnoće.

- Striktno se pridržavam svih saveta, mada iskrena da budem, bez većih problema podnosim trudnoću, krećem se, jutros sam već bila u Zrenjaninu, obavila kupovinu, a opet ću uveče kod doktora na ultrazvuk - zaključuje naša ljubazna domaćica. Za sledeću Olimpijadu, imamo porodični mali košarkaški tim, petorku, sa jednom izmenom - u šali dodaje na kraju, ali i napomenu da bi volela da joj se deca bave sportom.

Bog je hteo da nosim trojke

JELENA i Miloš Krnić nakon tri deteta silno su želeli i četvrto. Jelena je zatrudnela, ali je oko Nove godine imala spontani pobačaj. Tuga je za kratko zagospodarila njihovim domom, ali je ubrzo sreća pobedila - stigla je vest da je Jelena ponovo trudna i da nosi trojke.



Dvorište puno sreće i radosti

- KOD nas je tako svaki dan, uvek puna kuća, a kada se deca vrate, u četvrtak svi zajedno idemo na aerodrom u Beograd. Iz Nemačke nam stiže Miloševa rođena sestra, sa svojom porodicom, dečja graja i igra do mile vilje, opet će gospodariti dvorištem. E, to je naša snaga, to nam daje energiju - iskrena je Jelena.