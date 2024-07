VOZIO BICIKL ZA LEČENJE MALENE MERJEM: Humana misija novosadskog policajca Milana Mićunovića (FOTO)

ŠIREĆI dobrotu i čovekoljublje, policajac Milan Mićunović (33), iz Novog Sada, vratio se punog srca u svoj grad posle sedmodnevne vožnje biciklom.

Foto: Privatna arhiva

Tokom tog putovanja širio je vest o petogodišnjoj devojčici Merjem Nikšić iz Novog Pazara, oboleloj od cerebralne paralize, kojoj je novac potreban za lečenje.

Iako je prvobitni plan bio da pedale na dvotočkašu okreće prolazeći kroz tri države, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, vremenske (ne)prilike i problem sa kolenom su zacrtanu rutu od oko 1.500 kilometara - skratili. Porodica devojčice s nestrpljenjem je očekivala da vidi i upozna svog heroja, a malena Merjem mu je i lično uručila pehar. Njen deda, čvrsto stiskajući ruku ovog humanog čoveka samo je rekao: "Milane, ti su ljudina!"

U Novi Sad se vratio zadovoljan, jer je upoznao malenu Novopazarku, za koju je do sada samo znao da je bolesna i da joj je potrebna pomoć dobrih ljudi. Uspeo je ovaj otac da se na Merjemin račun slije oko 1.000 evra, a još toliko se očekuje od SMS poruka.

Foto: Privatna arhiva

- Nekada čovek nekim znakovima bude usmeren da se prilagodi i prepusti, jer to neko odgore vidi sve - kazuje nam Milan po povratku sa humanitarnog puta. - Zašto to kažem? Jesam očekivao da ću možda jedan dan morati da odmaram ili pauziram, ali nikako odmah na početku vožnje. Plan je bio da vozim deset dana, međutim, već posle prvog dana, a bio je to i prvi dan jula, i vožnje na paklenih 40 stepeni, uveče je počela da pada jaka kiša i stala je tek sutradan, pa sam na put mogao tek u sredu.

Putujući od Banje Koviljače ka Višegradu, Milana su ceo dan pratili tmurni oblaci, što ga je primoralo da skrati rutu, i ne ode do Herceg Novog, već je, strepeći da će mu još jedan dan pauze poremetiti kompletne planove, preko Bosne i Hercegovine - preko Goražda i Čajniča, stigao u Pljevlja.

Foto: Privatna arhiva

- Podrška koju sam usput dobijao, nosila me je je preko baš velikih uspona Tare, do graničnog prelaza Metaljka, a kasnije i uspone ka Novoj Varoši, planini Zlatar i Novom Pazaru - prepričava nam Milan šta se dešavalo tokom vožnje. - Bio sam u svakodnevnom kontaktu sa Merjeminom porodicom koja me podržavala i bodrila. Vožnja je proticala odlično, priroda je bila predivna, a svaki uspon je bio nagrađen predivnim spustovima, kada sam se u nekoliko situacija nalazio iznad oblaka.

SPREMA NOVE PODUHVATE POLICAJAC Milan Mićunović, zaposlen u Službi obezbeđenja u novosadskom Okružnom zatvoru, odakle je prvog dana jula krenuo na humanitarnu vožnju za Merjem, nažalost, pred Novim Pazarom je morao da odustane od dalje vožnje. - Kada su prošli svi usponi i ostao mi samo predivan spust ka Novom Pazaru, osetio sam bol u predelu levog kolena i pri najmanjem naporu - s žaljenjem što nije mogao da nastavi humanitarnu vožnju kazuje nam Milan. - Posle pređenih oko 1.000 kilometara, po savetu lekara sam odustao. Ali, već za narednu godinu, pripremam nešto slično.

S mislima na bolesnu devojčicu, vozio je Milan dalje, bez mnogo zaustavljanja, kako bi što pre stigao u Novi Pazar, gde ga je čekao susret sa Merjem i njenom porodicom.

Foto: Privatna arhiva Merjem Nikšić

- Doček je zaista bio veličanstven i nisam očekivao da će sve tako da bude. Morao sam da prođem kroz ciljnu kapiju od balona, gde me je dočekala Merjem sa trofejom u rukama i uručila mi ga. Ne mogu da opišem kako sam se osećao. Sve je bilo jako emotivno - još pun divnih utisaka prepričava nam Milan dirljiv susret sa devojčicom, njenom porodicom, predsednikom Skupštine grada i građanima Novog Pazara, dodajući da su tu bile i njegove kolege policajci, ali i biciklisti, reprezentativci u biciklizmu.