ODVAŽNA "OTPISANA" REVOLUCIONARKA: Mitra Mitrović bila je prva ministarka u istoriji Srbije

MEDITERANSKI dah najsunčanijeg grada na crnogorskom primorju – Tivta, osetio se danas novosadskim ulicama u centru grada, kojima su po toplom i sunčanom danu, od Dunavskog parka i Zmaj Jovinom ulicom do Trga slobode, a zatim u Katoličkoj porti, prodefilpovale mažoretke iz plesnog kluba „Modeste“, članovi GPD „Tivat“, KUD „Boka“ i „Maškarade“ uz zvuke klape „Jadran“. Sve to upriličeno je povodom manifestacije „Dani Tivta u Novom Sadu“, koji se u Srpskoj Atini održavaju od 22. do 24. marta.