I DANAS IM OPASAN JER VELIČA SRBIJU: U Beogradu predstavljena "Neraskidiva karika", biografija generala Nebojše Pavkovića

Autor pukovnik Miodrag Jevtić: Interes svoje države i vojske stavio na najviši pijadestal. Junak knjige je živ, a zaista je i junak i mučenik, kaže general Miloš Đošan

Foto: D. Milovanović

Foto: D. Milovanović

BIOGRAFIJA generala Nebojše Pavkovića "Neraskidiva karika", predstavljena je juče pred prepunom salom za promocije hotela "Moskva" u Beogradu. Autor knjige pukovnik u penziji Miodrag Jevtić, poručio je da je njen naslov metafora karaktera ratnog komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije na Kosovu i Metohiji koja je 1999. podnela najveći teret agresije NATO, ali i kasnijeg načelnika generalštaba VJ, a zatim haškog sužnja.

Foto Arhiva General-pukovnik Nebojša Pavković

- Naslov knjige sam osmislio impresioniran činjenicom da je general Pavković interes svog poziva, države i vojske stavio na najviši pijadestal, često i iznad porodice. Usuđivao se da upozori svoje pretpostavljene, pa čak i komandanta armije i načelnika Generalštaba, kada je smatrao da ne donose pravilne odluke. Nije prihvatao nepristojne ponude američkih i drugih zvaničnika koji su mu nudili dalje napredovanje u karijeri u zamenu za saradnju. Nikada nije sarađivao sa tužiocima i drugim moćnicima Haškog tribunala što bi rezultiralo znatno blažom ili oslobađajućom presudom. Zato je general-pukovnik Nebojša Pavković neraskidiva karika - zapisao je Jevtić u uvodnom slovu dvotomne biografije srpskog vojskovođe, čija je najteža krivica i otežavajuća okolnost to što se ne predaje.

Foto: D. Milovanović Autor pukovnik Miodrag Jevtić

Zbog toga je, naglašava autor, on i dalje u kazamatu u Finskoj, gde mora da odsluži celu kaznu, za razliku od ostalih haških osuđenika koji su pušteni ranije.

- General Pavković je ličnost fascinantne biografije i izvanrednih vojničkih dostignuća. Baš zbog toga je dobio dvadesetdvogodišnju robiju. To potvrđuje obrazloženje predsednika haškog Mehanizma Karmela Ađijusa, prilikom odbijanja da se general Pavković pusti na slobodu posle dve trećine odležane kazne, kao većina drugih osuđenika: "To je čovek koji se nije pokajao, koji veliča svoju državu, koji veliča svoju vojsku, ne priznaje da su uradili ikakve zločine". Haške sudije su zato zaključile da general Pavković i dalje "opasan" - rekao je Jevtić.

Foto: D. Milovanović Generali branko Krga i Ljubiša Diković

Savladan emocijama pred izuzetno velikim brojem posetilaca promocije, među kojima su bili nekadašnji najviši oficiri VJ i načelnici Generalštaba, generali Branko Krga i Ljubiša Diković, kolege i ratni drugovi, kao i mnoge javne ličnosti i naučnici, konstatovao je: "Ovo nije promocija knjige, ovo je skup podrške generalu Pavkoviću".

- Njegovu biografiju sam pisao tri i po godine razgovarajući sa 64 javne ličnosti, iz sveta politike, odbrane, kulture, crkve, medija. Zahvaljujem se prisutnim herojima koji su preživeli golgote rata, a nažalost moram da konstatujem da je nestao gotovo čitav kolegijum Komandata 3. armije, jer su ratne traume i osiromašeni uranijum uzeli danak - rekao je potreseno Jevtović.

Foto: D. Milovanović Vanja Bulić i Dušan Savić

Glas je od uzbuđenja podrhtavao i starom ratniku sa KiM, generalu Miloš Đošanu, kada je trebalo da da se obrati prisutnima.

- Velika mi je čast i odgovornost da govorim o knjizi čiji je junak živ, a zaista je i junak i mučenik, koji poput Starca Vujadina tamnuje u modernom haškom "proklijetom Lijevnu".

Prvi put sam se generalom Pavkovićem sreo 10. juna 1998. kada sam na sopstveni zahtev došao iz Generalštaba u Prištinski kropus, na dužnost komandanata 52. artiljerijsko-raketne brigade u Đakovici. Primio me je vojnički, trudeći se da ozbiljnost situacije ne uguši optimizam u meni: "Zdravo Đošan, šta ima novo. Ideš u Đakovicu do koje imaš četiri puta i svi su opasni". Poslednji put sam ga video 2005. u zatvorskoj ćeliji u Sheveningenu. Bio sam svedok odbrane predsednika Miloševića koji mi je u rekao: "Generale tamo u ćeliji je Vaš komanadant. Posetite ga, ko zna da li ćete imati više priliku. On i general Lazarević su zaslužili da ih svi večno poštujemo". Ušao sam u njegovu vojnički urednu ćeliju a on je rekao: "Zdravo Đošan, šta ima novo". U tom pozdravu bilo je i brige i optimizma i odlučnosti da izdrži do kraja - ganuto je govorio stari artiljerac.

Foto A. Stanković General Nebojša Pavković

Knjiga "Neraskidiva karika" dala je osobenu sintezu znanja i pristup dokumentima koji su relevantni za istoričare i publiciste, ali i za građane, naglasio je recenzent Tomislav Kresović:

- To je priča o neraskidivoj karici između junačkih generacija od pre 30 godina i današnjih koje žive u virtuelnom svetu iz koga im se često plasiraju neistine o našoj borbi koja se 1999. vodila za slobodu, protiv novog svetskog poretka, koji nije mario za pravdu već samo za silu i interese. Pukovnik je napisao knjigu o generalu Pavkoviću, koja je istorija o Srbiji, o nama samima.

SAČUVAO VOJSKU I ORUŽJE

POSLE knjige "Neraskidiva karika" i onih koje je napisao sam general Pavković moderni istoričari neće imati mnogo posla po arhivama, komentarisao je pukovnik u penziji Goran Jeftović:

- Ovo je živa istorija koja odslikava vreme u kome smo se borili i čuvali dojstojanstvo naroda i države. Veličina Nebojše Pavkovića je u tome što nije radio birokratski i uvek je bio korak ili dva ispred neprijatelja. Ovo ne govorim kao neko ko je čitao o tim stvarima, već kao učesnik događaja. Rezultat njegove komande bio je da je Treća armija koja je brojala 155.000 ljudi, koja je imala 450 tenkova i 450 oklopnih transportera i više od 360 artiljerijskih oruđa imala ukupne gubitke kakvi su po svetskim standardima predviđeni za jedan dan rata!