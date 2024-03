ZNATE LI KO JE NAJVEĆI SRPSKI OBAVEŠTAJAC? Kako je pomrsio konce NATO agresoru

AGRESIJA odložena, opasnost nije prošla. Ovo je general Jovan Milanović, tada srpski vojni obaveštajac u sedištu NATO u Briselu, izgovorio u jesen 1998, referišući državnom vrhu SRJ o podacima do kojih je došao na svom zadatku. NATO je tada doživeo obaveštajni i prvi strategijski poraz, ali bilo je samo pitanje povoda i vremena kada će se sprovesti agresija tada nazivana "Balkanska zima". To se desilo 24. marta 1999.

Foto: J.S.

O Milanovićevom podvigu mnogo više, u sredu uveče, saznali su i Vranjanci. U prepunoj sali Doma vojske u Vranju, predstavljena je knjiga "Jovan Milanović, najveći srpski obaveštajac", koautora pukovnika u penziji prof. dr Ilije Kajteza i potpukovnika KOS u penziji Ljubana Karana. Promociji je prisustvovao i sam general Milanović. U gotovo dvočasovnom izlaganju autori su govorili o važnosti njegovog dela, ali i o radu na knjizi. Foto: J

- Ovo je prva i sveobuhvatna studija o obaveštajnoj operaciji koju je u sedištu NATO u Briselu izveo general Jovan Milanović i o obaveštajnoj aferi koju je ta operacija proizvela. Izuzetan operativni podvig u potpunosti je poremetio planove alijanse i odložio agresiju na SRJ za gotovo pola godine. Javnost sada može da upozna trijumf vojnoobaveštajne službe i jednog njenog pripadnika koji je svojom akcijom u bezbednosno najzaštićenijem gradu Evrope spasao nebrojene ljudske živote i omogućio najbolju moguću odbranu i smanjenje gubitaka - rekao je Karan.

Foto: J. Stojković General Milanović potpisuje knjigu

Glavni junak knjige, general Milanović, kao i svi učesnici koji su govorili u Domu vojske, održali su svojevrstan čas savremene srpske istorije.

Foto: J.S.

- Odluka o mom slanju u Brisel bila je krajnje nužna. Tamo sam otišao kao diplomata 1994. Prvi kontakti koje sam uspostavio sa oficirima iz mnogih zemalja bili su u grčkoj crkvi. Zahvaljujući tim poznanstvima uspeo sam da uđem u NATO. U komandi Alijanse imao sam od 30 do 40 izvora, i više. Krajem septembra 1998, otišao sam u NATO, potkraj radnog vremena, kod vrlo visokog diplomate. Otvoreno sam mu rekao zašto sam došao i nekako smo došli do datuma napada. Paralelno sam pokušavao da dođem do ključnog, izvornog plana na papiru. Da ne govorim kod koga sam sve bio, reč je o velikom broju ljudi. Svi su mi usmeno davali podatke, ali niko se nije usudio da mi plan da u pisanoj formi - rekao je Milanović.

OTPOR U SVAKOM OBLIKU BRIGADNI general u penziji, Zoran Lubura, predsednik vranjskog Odbora SUBNOR, koji je organizovao promociju, rekao je da Vranje zaslužuje da se preko ovakvog skupa progovori o događajima od pre 25 godina, jer je u vreme NATO agresije Vranje mobilisalo više od 13.000 ljudi, popunivši ratne jedinice na ovom prostoru koje su se pripremale za otpor agresoru u svakom obliku. Grad je dao 64 žrtve u odbrani slobode, od čega 19 dece.

Foto: J. Stojković

Mnogi su prvi put čuli za akciju "Balkanska zima" i činjenicu da je ona odložena za proleće, pa su time sačuvani mnogi životi. General Milanović je uspeo da dostavi papir koji je svedočio o tome.