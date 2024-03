NASLEĐE "ZALEĐENO" U OBJEKTIVU MAJSTORA: Tri i po decenije Milan Marković fotografiše kulturno blago Srbije i čuva tragove vremena (FOTO)

U obrazloženju Sekcije fotografa, koja ga je predložila za ovo visoko uzdarje, navodi se da je Marković dao izuzetan doprinos u oblasti fotografisanja, fotodokumentovanja i dokumentacije ustanove u kojoj radi i očuvanju nacionalnog kulturnog nasleđa. Izuzetno kvalitetnim foto-dokumentima doprineo je sagledavanju uloge fotografa u službi zaštite nepokretnih kulturnih dobara...

- Presrećan sam što radim posao koji neizmerno volim, ali i što sam dobio nagradu za koju su me predložile kolege iz Sekcije fotografa na čelu sa Snežanom Negovanović, ali i zbog toga što je odluka bila jednoglasna - kaže Milan Marković. - Imam zvanje majstora, ali posebna je čast kada usledi najveće priznanje u oblasti zaštite spomenika kulture.

Sa kolegama u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Valjevo, gde je 1989. godine počeo da radi, između ostalog, ovekovečio je terene i crkve u južnoj Srbiji oko trase budućeg auto-puta, crkve brvnare širom države, te istraživao hramove u tadašnjoj Šabačko-valjevskoj eparhiji. Punih šest godina učestvovao je u istraživanju života Srba u Turskoj, Bugarskoj, Rumuniji i Makedoniji, o čemu su objavljeni članci u mnogim stručnim publikacijama, održano više predavanja, te štampana knjiga "Srpski tragovi u Carigradu, Galipolju i Jedrenu 1521-2021". Foto-aparatom je zabeležio sva arheološka istraživanja kojima se ustanova u Valjevu bavila.

- Fotografija je moja velika ljubav, još od osnovne škole - kaže Marković. - Trudio sam se da znanja koja sam imao pre početka rada u Zavodu prenesem na dokumentarnu fotografiju i da u nju, koliko god je bilo moguće, unesem dozu kreativnosti. Za razliku od današnje digitalne tehnike, bavljenje takozvanom analognom fotografijom bilo je neuporedivo teže, trebalo je dobro ispeći zanat.

Upornošću do dobrog kadra

- DO sada, najviše problema bilo je prilikom fotografisanja starih nadgrobnih spomenika u Tamnavi, jer su mnogi popadali, zarasli u rastinje, pa smo morali bukvalno da krčimo šipražje do njih - priseća se Milan. - Nisam hteo da odustanem, a da bih što bolje snimio, morao sam neke spomenike i da iskopavam. Jednom prilikom, zbog širenja površinskih kopova "Kolubare" bila su izmeštana čitava groblja, koja smo prethodno fotografisali kako bi to ostalo dokumentovano. Svojevremeno, kada sam snimao riznicu manastira Kaona, gde sam jedva ušao sa blagoslovom tadašnjeg episkopa šabačko-valjevskog Lavrentija, mašina u laboratoriji u Beogradu se pokvarila i prilikom razvijanja isekla sve dijapozitive, pa sam sve morao iznova.