RAĐAĆE SE NA KOSOVU JOŠ MILOŠA I LAZARA: Dr Slavko Krstić, ginekolog, sedam godina radi u Pasjanu u jedinom seoskom porodilištu u Evropi

NA Kosovu i Metohiji sam davno bio kao vojnik na vojnoj vežbi blizu Prištine. Ali tada nisam razvio neki dublji osećaj vezanosti za ovo podneblje. Međutim, otkad radim u Zdravstvenom centru u Pasjanu, od juna 2017, "vezao" me ovaj prostor i smatram ga svojim iako nisam rodom sa KiM, već iz Vlasotinca.

foto privatna arhiva

I zato mogu da kažem da čovek dok ne prespava na Kosovu i Metohiji ne može, niti treba da diskutuje o njemu. Ovo je božanstveni deo naše zemlje. Živeti ovde, po mom mišljenju, znači družiti se sa svetiteljima, pa i sa samim Bogom. Nije slučajno da je na ovako malom prostoru toliko crkava i manastira. To je neko uređivao, verovatno sam Bog. Uprkos tome što su porušili veliki broj svetinja, one i dalje žive, šire našu veru, a opstaje i živi uprkos svemu i naš narod i živeće ovde sve dok se rađaju bebe.

Foto: Privatna arhiva Dr Krstić na poslu sa koleginicama

Ovako, u dahu, opisuje svoje poimanje života i rada na KiM, primarijus dr Slavko Krstić, ginekolog Zdravstvenog centra u Pasjanu, kojeg je ove godine, povodom Dana državnosti, predsednik Aleksandar Vučić odlikovao Sretenjskim ordenom trećeg stepena. Ne skriva doktor ponos što je i kroz visoko državno odlikovanje njegov rad primećen:

- Sjajna odluka predsednika Vučića bilo je stvaranje porodilišta u Pasjanu, koje je otvorio lično 2015. To pokazuju rezultati. Zato sam i predložio da upravo on bude kum hiljaditoj bebi rođenoj u ovom porodilištu, a kojoj je on nadenuo ime Lazar. Siguran sam da će se ovde rađati još srpske dece, još Lazara i Miloša, jer je ovaj prostor, siguran sam sada, Bogom dan. Ima nešto neobjašnjivo i neotkriveno što KiM čini drugačijim od svih drugih sredina u našoj zemlji.

PODRŠKA I RAZUMEVANjE PORODICE NA posao dolazim uglavnom tako što me ekipe iz bolnice u Pasjanu uzmu kada odvezu pacijente na lečenje u Niš, Leskovac ili Beograd. Znajući moj profesionalizam i želju za radom i prenošenjem znanja, porodica se nije bunila zbog mog dolaska u Pasjane. Supruga je medicinska sestra i već 44 godine radi u bolnici u Leskovcu, jedna kćerka je angažovana kao doktorka u Žandarmeriji, druga kćerka sa suprugom i dvoje dece živi i radi u Trstu, a sin u Beogradu. Imam i četvoro unučadi - otkriva nam dr Slavko Krstić.

U ovo, jedino seosko porodilište u Evropi, došao je 10. juna 2017, posle četiri decenije rada u bolnici u Leskovcu, gde je radio bez dana bolovanja i gotovo bez odmora. Ponosan je na radni vek u gradu na Veternici jer je za sve to vreme porodio i operisao više od 10.000 žena, a svet je ugledalo oko 25.000 beba. Ali dr Krstić sa istom tolikom, možda i većom radošću govori o porodilištu u Pasjanu, gde je od kada on tu radi rođeno više od 1.000 beba.

Foto: Privatna arhiva Dr Slavko Krstić ispred Porodilišta u Pasjanu

- Kada sam došao da radim ovde, te godine je bilo oko 70 porođaja, a potom svake naredne sve više: sledeće - 103, pa 140... Stiglo je i do 160 porođaja. Za razliku od Albanki, koje sada uglavnom rađaju po jedno dete, Srpkinje, pre svega u Kosovskom Pomoravlju, rode po troje-četvoro - priča nam doktor. - Žao mi je samo što u ovom kraju koje pokriva ZC iz Gnjilana sa sedištem u Pasjanu nema više posla za mlade bračne parove koji planiraju potomstvo, pa neki od njih odlaze u centralnu Srbiju. Treba se nekako angažovati na tom planu, da bi što više mladih ostalo, jer je ovaj deo naše zemlje lep, a zemlja plodna i bogata. Podseća na Vojvodinu.

Uveren je ovaj divni lekar, rođen 27. oktobra, da ga je Sveta Petka "povela" da radi na Kosovu i Metohiji i da pomaže tamošnjim kolegama...

- Našu bolnicu do mog dolaska opsluživali su ginekolozi iz Mitrovice i Gračanice, ali se često događalo da porodilje odvoze u tamošnja porodilišta. Mojim dolaskom to se promenilo, jer sam imao zadatak da obučim tri mlada ginekologa koja ovde rade i koji su zaista napredovali. Sada mogu samostalno da obavljaju porođaje i druge ginekološke intervencije - kaže dr Krstić.

Foto: Privatna arhiva Porodilište u Pasjanu

U Pasjane je, veli, došao zahvaljujući dvojici anesteziologa iz Leskovca koji su ovde bili angažovani.

- Direktor ih je pitao poznaju li nekog ginekologa koji bi mogao da pomogne u Pasjanu i oni su me predložili. Ovde u bolnici imam svoju sobu, televizor, frižider i sve što mi treba. Hranu dobijam kao i ostali pacijenti, ponešto donesem od kuće i ništa mi ne nedostaje... Kada sam slobodan, često nedeljom, odlazim u crkvu u Pasjanu i tu se osećam posebno. U slobodno vreme bavim se i poljoprivrednim radovima, ali i poslovima oko svog vinograda u selu kod Vlasotinca - iskren je naš sagovornik.

Zbog njegove stručnosti, kako saznajemo, u bolnicu u Pasjanu dolaze ne samo pacijentkinje iz Kosovskog Pomoralja već i iz drugih krajeva KiM. Ne samo zbog porođaja, već i zbog drugih zahvata.