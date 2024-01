SLOVA ZLATOM ISPISANA: Novosti u najdragocenijoj biblioteci hrišćanstva, odakle je rukopis srpskog monaha iz 11. veka završio u Ukrajini

PRE deset godina Dejan Milošević (50) je počeo da sređuje svoju dedovinu. Sticajem okolnosti, 60 godina niko na tom imanju u selu Borač, nadomak Knića, nije živeo. Opustela su i ostala imanja. On nije želeo da se ognjišta u ovom selu, kao mnoga u Srbiji, zauvek ugase. Kupio je dva i po hektara zemlje i počeo da poklanja placeve. Danas je tu niklo desetak kuća i vikendica, za one koji s porodicama stalno žive u Boraču i one koji dolaze povremeno, na odmor.