STARICA (84) STREPI OD IZVRŠITELJA: Radmila Moračanin iz Prijepolja mora da vrati gotovo milion dinara sinove invalidnine (FOTO)

STARICI Radmili Moračanin (84), iz Prijepolja, krajem decembra stigao je sudski nalog da mora da vrati gotovo milion dinara jer je, kako nam kaže, pre sedam godina primala invalidninu za sina od oko 20.000 dinara mesečno, za koju su joj sada rekli da nije imala pravo. Ako ne plati, prete da će na vrata da joj zakuca izvršitelj za naplatu i da popiše imovinu.

Foto: Privatna arhiva

Radmila je taj novac primala kao staratelj sina, od 2015. do 2017. godine, nakon što je on zbog bolesti i zato što je zapalio kuću u kojoj je živeo, odveden u dom u Kragujevcu. Centar za socijalni rad tužio je sudu Radmilu da je nezakonito uzimala taj novac i sada mora da ga vrati. Ona za "Novosti" tvrdi da nema odakle da sakupi toliko novca i objašnjava da je od dobijenih sredstava kupovala i slala sinu sve što mu je trebalo. Sada strahuje da će zbog tog duga da joj oduzmu garsonjeru, koju je ranije dobila od firme u kojoj je radila i koju još nije do kraja otplatila.

- Kuda ću? Nemam gde, ni kuda! Gde ću u ovim godinama? Na ulicu? Samo tu mogu ako me izbace iz stana, ako mi ga uzmu - žali nam se starica plačući, zbog nevolje u koju je upala.

Pokojni muž joj je, kaže, takođe bio teško bolestan, lečio se, ali bezuspešno i preminuo je. Ubrzo potom, i sin joj je oboleo dok je bio u vojsci. U tim stanjima, kako kaže, bio je agresivan, napadao ju je, izbacivao iz kuće, pa je zbog toga Radmili još 2000. firma dodelila garsonjeru od 26 kvadrata u naselju Vinicka. Godinama ju je pomalo otplaćivala i sada je ostalo još da se otplati oko 50.000 dinara.

Foto: Privatna arhiva Ruinirano kupatilo u stanu

ŽIVI U TEŠKIM USLOVIMA - OTKAD joj je stigao nalog za plaćanje Radmila strahuje, ne spava, sve vreme plače. Mi smo malo mesto, mnogo je njih ovde u Prijepolju znalo za bakin slučaj. Nije mi jasna sada ta neljudskost. Njoj treba pomoći, a ne da ona plaća i vraća taj novac. Živi u stančiću na drugom spratu, nema grejanja, niti može drva da kupi. Nakupi neka bačena, koja nikome ne trebaju, pa njih loži. Jedva ih iznese na drugi sprat. Kupatilo joj je metar i po sa metar, ima vlage. Žena ionako teško živi - kaže za "Novosti" Milena Nestorović iz Prijepolja, Radmilina rođaka.

- Sinova bolest je ozbiljna. On je ostao u kući, a ja sam kuvala i ostavljala mu šerpe sa hranom ispred vrata ili kod komšije da ima da jede. Šta ću, moje je dete - priča nam starica. - Pušio je mnogo i jednom je 2015. ostavio upaljenu cigaretu i otišao negde. Kuća se zapalila i izgorela. Tada su ga odveli u dom u Kragujevcu. Potom su me, 2015, zvali iz Opštine, kazali su mi: "Donesi vaše izvode i ako živiš sama dobićeš invalidninu za njega".

Radmila tvrdi da je sve traženo priložila i dobila tu invalidninu za sina od koje mu je kupovala neophodne stvari i nosila u dom. Dok je bilo direktnog prevoza iz Prijepolja do Kragujevca išla je dva puta mesečno, a sada se čuju samo telefonom.

Foto: Tanjug Radmila živi u prijepoljskom naselju Vinicka

- Centar za socijalni rad mi je ukinuo starateljstvo 2017, tužili me da vratim invalidninu i sada treba da im platim milion dinara. Odakle? Penzija mi je 25.000 dinara. Od nje platim račune, kupim lekove, pošaljem sinu paket... Što su mi dali tu invalidninu, ako nisam imala pravo na nju? Sada mi kažu to je sinovo. Pa jeste, njemu sam je i davala, od tih para mu kupovala šta treba - nastavlja Radmila.

Radmila kaže da ima i dve ćerke u Beogradu, koje su bolesne kao i njen sin, jedna ne ustaje iz kreveta.

- I njima sam slala po 5.000 dinara, jer nisu imale hleba da jedu, nijedna ne radi - kaže nam Radmila.