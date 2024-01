KUPAC SLIKE POMOGAO BI LEČENJU MOMIRA DODIĆA: Umetnik iz Jagodine poklonio svoje delo prijatelju obolelom od melanoma (FOTO)

On je svom prijatelju, policajcu Momiru Dodiću (48), iz Jagodine, koji boluje od malignog melanoma, poklonio umetničko delo u nadi da će neko da ga otkupi i tako Dodiću obezbedi novac za preskupe terapije.

Momir je imao dve operacije na desnoj nozi - prvu u avgustu prošle godine u Ćupriji, a već narednog meseca na VMA u Beogradu. Posle operacija analize su, nažalost, bile loše, pa su mu terapije jedina nada da se uspori razvoj ove podmukle i teške bolesti. Dodić, međutim, nema prava na lečenje o trošku države.

RANjEN U ĐAKOVICI MAJA 1999.

MOMIR Dodić, otac dvoje dece, je policajac SUP Đakovica u Jagodini. On je tokom NATO agresije, 7. maja 1999. godine, bio ranjen u centru Đakovice. Naime, pripadnici diverzantsko-terorističke grupe tzv. OVK, u naselju "Stara čaršija" su napali pripadnike MUP Srbije i Vojske Jugoslavije. Tom prilikom među ranjenima je bio i Momir koji je zadobio povrede na članku desne noge. Stekao je status borca prve kategorije. On je, takođe, i sam humanitarac - višestruki je davalac krvi.