RODILA MAMA VERICA, ČUVALA MAMA LJUBICA: Kada je u Vranju jetrva jetrvi rodila dete, na svet je došla Jelena

DAVNE 1981, Vranjem je - poput istinske senzacije - odjeknula vest da "jetrva jetrvi rađa dete".

Foto: Privatna arhiva

I, zaista, Verica Marinković, tada majka dvoje mališana, odlučila je da jetrvi Ljubici rodi dete. Jer, njen dever Uroš i njegova supruga uzalud su pokušavali i uz pomoć lekara da dođu do potomstva, ali im se nije dalo...

I inače bliske, jetrve - supruge dva rođena brata - odlučile su da neće kriti takvu vest, pa je tako rođena Jelena Marinković, od kada zna za sebe, zna da ju je rodila majka Verica, a da je čuva majka Ljubica.

Foto: Privatna arhiva

- Pre više od četiri decenije, to je bilo baš neuobičajeno, ali su svi moji otvoreno govorili o tome - svedoči Jelena Marinković (43), koja danas živi i radi u Beogradu. - Možda sam u nekim momentima odrastanja, tačnije u pubertetu, imala osećaj da pripadam i jednoj i drugoj porodici, a da opet nisam ničija, ali sve su to bile prolazne i nebitne faze, posebno u odnosu na ono što sam stvarno imala. Dve mame i dvojicu tata. Jer, i stric i strina za mene su uvek bili mama i tata, kao i za moje prijatelje, jer su me i oni odgajali, voleli i pružili sve. Uvek se sa osmehom setim detinjstva i mladosti, brojnih anegdota i iskonske lepote življenja u netipičnoj, ali složnoj porodici. Ljubavi sam uvek imala dvostruko, ali sada se i tuga množi...

Foto: Privatna arhiva

A najpre je preminula Ljubica, majka koja ju je odgajala, zatim Uroš, a onda i Petar, Jelenin biološki otac.

- U svom poslu bavila sam se decom bez roditelja, sretala mnoge ljude koji su vodili bitku za potomstvo i uvek sam, svima, prenosila svoje iskustvo. Pritom, oni koji me ne poznaju često se zbune. Vide mladu i obrazovanu ženu, pa im je neobično, valjda očekuju neke traume... Prijatelji s kojima sam odrastala razumeju, jer su i oni delili moju bliskost sa svim mojim roditeljima. Uostalom, tako smo svi mi spoznali veliku istinu: da je roditeljstvo pre svega ljubav, a onda sve ostalo - veli Jelena, koja nesvakidašnju priču javnosti nudi kao argument da usvajanje nije bauk, kao ni vantelesna oplodnja, pa čak i jedan gest kakav je učinila njena majka Verica.

Usvojenje JELENU Marinković, pravno gledano, stric i strina su usvojili. Posle Veričinog porođaja, preuzeli su bebu i - zakonski gledano - bili njeni roditelji. Devojčica je živela na njihovoj adresi i bila njihovo jedino dete. Emotivno, međutim, bila je treće dete u drugoj porodici Marinković, onoj njenih bioloških roditelja.

- Ona je imala već odraslu decu, moju sestru Suzanu i brata Bobana, i verovatno joj nije bilo lako da učini tako veliku stvar za devera i jetrvu. Ali presudilo je njeno veliko srce, zbog čega je moja majka Ljubica, zapravo strina, uvek insistirala na tome da me majka Verica voli koliko i ona - zaključuje Jelena Marinković.

Složni svi Marinkovići JELENA ima sestru Suzanu, koja je majka troje dece, a uskoro će postati i baka. Nažalost, njen brat Boban, otac dve ćerke, preminuo je pre par godina... Suzana i Boban su, baš kao i Jelena, na ovu priču gledali sa puno ljubavi i nikada im nije predstavljala bilo kakav problem.