PREKO RINGA HOĆE U STROJ: Ognjen Stanković najbolji pionir države u boksu

BOKS i kik-boks trenira tek tri godine, ali Ognjen Stanković (12), iz Niša, takmičar KBK Vitez, proglašen je za najboljeg u Srbiji u kategoriji pionira. Trofej je zvanično podigao u Jagodini, a titulu je osvojio pobedama: nije izgubio nijedan meč na državnim takmičenjima tokom čitave prethodne godine. Učenik je šestog razred OŠ "Miroslav Antić", a osim želje da jednog dana bude svetski šampion, Ognjen žarko želi da postane i profesionalni vojnik.

Foto: J. Ćosin

Police u njegovoj sobi ispunjene su trofejima, priznanjima, diplomama i medaljama. Da budu uredno poređana, brine njegova mlađa sestra Una, koja mu je i najveća podrška. A, boks je počeo da trenira sasvim slučajno, verujući da će tako kad dođe vreme lakše upisati vojnu školu, a zatim i akademiju.

- Počeo sam da treniram 2021. Posle 10 meseci trener me je poslao u takmičare. Poslednji trofej koji sam osvojio je "Najbolji borac prvenstva", u okviru zbirnih poena svih takmičenja u 2023. Vežbam četiri puta nedeljno i nije mi teško. Da bih bio najbolji, moram mnogo da vežbam, a najvažnija je koncentracija. Ni na sekund ne sme da popusti, inače sve bude gotovo - objašnjava Ognjen.

Ognjen je i levoruk što je njegova velika prednost.

- Kada me protivnik očekuje s desne strane, ja "dođem" s leve, što ga uvek iznenadi. Jedan dečko se čak posebno spremao za meč sa mnom da bi znao da radi kontraodbranu za levoruke - priča mali Nišlija.

Njegovim roditeljima, a posebno majci Jovani, nije lako da gleda kako u ringu "pljušte" udarci protivnika:

- Gledala sam jedan meč i više ne. Nisam bila oduševljena kada je rekao da želi da upiše boks, ali sada sam mu podrška jer ima talenta za ovaj sport. Trener je to prepoznao i posle nekoliko meseci prijavio ga je na prvo takmičenje, i to državno, u Kragujevcu. Tada je osvojio prvu medalju - zlatnu.

Da ga podržavamo i usmeravamo NAŠE je da Ognjena podržavamo, da budemo uz njega. I veoma smo ponosni. On samo može da nastavi dalje da se trudi, dobio je sve benefite kluba, više neće plaćati članarinu, sponzor je obezbedio opremu, a naše je da ga pratimo i usmeravamo - ističe ponosna mama.

Potom su pobede nastavile da se nižu.

- Zajedno, on i trener su došli do toga da Ognjen u 2023. osvoji sva državna prvenstva i bude najbolji pionir u Srbiji u kategoriji do 47 kilograma, i najmlađi sa 12 godina. Sada se sprema za pripreme sa reprezentacijom u Banji Koviljači - priča Jovana.

Kaže i da je Ognjen human i dobar čovek:

- Želi da upiše vojnu školu, da postane vojnik, pa videćemo... On je to zacrtao i ne odustaje. U školi je malo popustio, već kreće i pubertet, hoće malo više da izlazi, da se druži, ali bitno je postati i biti dobar čovek pre svega.