GRADE PREDIVAN MOST, SPOJIĆE DVE OPŠTINE: Stari prelaz visi na opasnim sajlama, pogledajte kako izgleda (FOTO/ VIDEO)

VARVARIN i Ćićevac finansiraju gradnju novog mosta na Zapadnoj Moravi, koji će spojiti ove dve opštine, potvrđeno je „Novostima".

Da će se stari, pešački most, koji predstavlja kritičnu tačku na ovoj reci zameniti novom konstrukcijom, predočeno je ranije predstavnicima opštine u JP Koridori Srbije. Most će se graditi u okviru projekta Moravskog koridora, koji prolazi i kroz teritoriju Varvarina i Ćićevca.

-To je naša zajednička investicija, koja će početi sa se ostvaruje naredne godine - kaže za „Novosti“ Violeta Lutovac-Đurđević, predsednica Privremenog organa opštine Varvarin.

JP Koridori Srbije ranije su obavestili lokalne samouprave o planiranoj izgradnji, koja će rešiti višedecenijski problem meštana dva sela i dve opštine. Za ljude, koji svakodnevno prelaze most, plan neimara sjajna je vest.

O najopasnijem mostu na celoj Zapadnoj Moravi, javnost je saznala iz „Novosti“, kada smo pre tačno godinu dana pisali o „Ovčar Banji u najavi". Most između sela Maskare (Varvarin) i sela Stalać (Ćićevac) sličan je banjskom mostu, gde su prošle godine nastradale dve žene iz Zvornika, usled urušavanja te konstrukcije.

Aktuelni prelaz, koji od 60-ih godina prošlog veka povezuje Varvarin i Ćićevac dužine je 95 metara, dok bi novi, kako se planira, trebalo da bude 65 metara duži, a gradio bi se oko 100-ak metara nizvodno, ka Stalaću.

Postojeći most se jedva drži na starim čeličnim sajlama. Meštani hodaju po istruleloj staz, rizikujući živote. To im je najkraći put do druge obale. Za zaposlene na železnici, u većim fabrikama u ovim industrijskim regijama, kao i privatnicima, poljoprivrednicima, most je više nego koristan, uprkos svim rizicima.

BEZ DOZVOLE 60 GODINA MOST na Zapadnoj Moravi je jedan od "tipskih", lančanih konstrukcija. Iako spaja Varvarin i Ćićevac već 60 godina, nema građevinsku dozvolu i nije nigde upisan.

- Ne samo da je taj most kraći put za Stalać, već i za Kruševac,tako da ljudi zato redovno koriste taj most, iako nije bezbedno - svedoči za “Novosti” Ana Stevanović, meštanka Maskara.

Građevinska inspekcija u Varvarinu je od 2019. godine više puta zabranjivala upotrebu mosta. Postavljali su upozorenja i prepreke. Kako nam je ranije predočio građevinski inspektor Dragoš Beguš, kompletnu dokumentaciju prosledili su nadležnom ministarstvu.

