SPASAVALI I - SPASIOCE: Ulcinjanin i njegovi sinovi za pola veka od vode otrgli više od 300 života (FOTO)

Njihovi poznanici, tvrde da su uvek rizikujući svoj život, ruku spasa pružili za više od 300 onih koje su "prevarili" jake morske struje koje na ušću ulaze u reku, peščano dno mora koje često beži pod nogama, samo naizgled slabi ili, pak, podivljali talasi. Samo ove godine od smrti su otrgli devet života.

Više od pola veka, Pešo je uz Bojanu. U osmoj deceniji na drvenoj terasi iznad Bojane ima svoju stolicu okrenutu ka ušću i beskrajnom plavetnilu Jadrana. Oko njega unučići i radost. Znalački, iskustveno govori o borbi čoveka i vode, kaže svaka priča je drama za sebe.

- Nije važan broj spasenih, važno je da su otrgnuti od smrti. Često sam riskirao život, nisam sebe štedeo, ali opet bih. Prvi put sam spasao jednu devojku kada sam imao 15 godina. Bio sam u snazi, ali dešavalo se ponekad i da je nestaje. Nije lako protiv sila prirode. Kad se čovek utapa, uhvati ga panika. Ja paničar nikada nisam bio, ali u najvećoj krizi panike ne sme da bude. Mozak mora da radi. To je mnoge ljude spaslo - objašnjava Pešo za "Novosti".

Priča nam i da se dešavalo da stotine ljudi gleda kako se neko davi, ali nisu imali hrabrosti da im pomognu. Batrićevići nesporno poznaju i ćudi Bojane i mora uz ulcinjski pesak, ali i ono što je presudno - psihologiju ljudi u strahu.

- Dok prilaziš davljeniku, ako je moguće mora da se priča sa njim. A, kad mu konačno priđeš, držiš ga čvrsto i što je najvažnije: kad talas "lomi" ne smeš da ga ispustiš - kaže Pešo, srećan što se nikada niko nije utopio na Ulcinjskoj rivijeri kada je on bio u blizini.

Uz Bojanu su odrastala i Pešova deca: dve ćerke i dvojica sinova, danas unučad. Svi su naučili ćudi prirode, struje i talase na Velikoj plaži, specifičnosti reke Bojane. Stariji Aleksandar kaže da je otac više puta gledao kako on i Petar spasavaju ljude. Nastavili su očevu plemenitu misiju. Pitamo ih kako se oseća čovek kad drugog otrgne od smrti?

SA NEMCIMA ME ČUDO SNAŠLO

BRAČNI par iz Nemačke bio je na medenom mesecu u Ulcinju. Dogodilo se da su se istovremeno davili. On je pokušao sebe da spase, a ženu ostavio u talasima. Oboje sam ih spasao. Potom me čudo snašlo. Ona njega ostavlja. Traži da joj nađem drugi apartman i hoće sa mnom, a ja neću. Nije se odvajala od mene. Šta da činim? Njen muž svaki dan plače, dolazi do mene, objašnjavam mu da nemam ništa sa njom... Međutim, ona mu nije oprostila. Zaista ga je ostavila. Brak se okončao na medenom mesecu, posle te drame u moru - priča Pešo.