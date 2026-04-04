PUNJENI KROMPIR: Veganska uživancija za svačiji ukus
Hrskava kora, mekana unutrašnjost i bezbroj mogućnosti za punjenje — pečeni krompir nikada nije bio ovako ukusan! Ovaj recept je idealan za brz, zasitan i potpuno prilagodljiv obrok.
Sastojci
- 4 velika krompira
- 1 kašika maslinovog ulja
- 1½ šolja piko de galjo salse ( sitno iseckajte 2 paradajza, ½ crvenog luka, malo svežeg korijandera i 1 manju čili papričicu, dodajte sok od ½ limete i prstohvat soli, pa sve dobro izmešajte)
- 1 konzerva crnog pasulja (oko 400 g)
- ¼ kašičice soli
- 1 šolja kukuruza
- 1 šolja gvakamolea
- rendani čedar sir (opciono)
- svež korijander (seckan)
- pavlaka ili krem od indijskog oraha
Priprema
Zagrevanje rerne: Zagrejte rernu na 220°C.
Operite krompir i izbodite ga viljuškom. Premažite maslinovim uljem. Stavite direktno na rešetku u rerni (ispod stavite pleh). Pecite 20 minuta, okrenite, pa pecite još 25 minuta. Proverite da li je mekan u sredini (po potrebi pecite još do 15 minuta).
Isperite pasulj i pomešajte sa solju. Ocedite ili odmrznite kukuruz. Iseckajte korijander.
Otvorite krompir viljuškom.
Dodajte piko de galjo, pasulj, kukuruz, gvakamole, sir, korijander i pavlaku.
Prijatno!
Komentari (0)