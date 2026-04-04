PUNJENI KROMPIR: Veganska uživancija za svačiji ukus

Hrskava kora, mekana unutrašnjost i bezbroj mogućnosti za punjenje — pečeni krompir nikada nije bio ovako ukusan! Ovaj recept je idealan za brz, zasitan i potpuno prilagodljiv obrok.

FOTO: Novosti

Sastojci

4 velika krompira

1 kašika maslinovog ulja

1½ šolja piko de galjo salse ( sitno iseckajte 2 paradajza, ½ crvenog luka, malo svežeg korijandera i 1 manju čili papričicu, dodajte sok od ½ limete i prstohvat soli, pa sve dobro izmešajte)

1 konzerva crnog pasulja (oko 400 g)

¼ kašičice soli

1 šolja kukuruza

1 šolja gvakamolea

rendani čedar sir (opciono)

svež korijander (seckan)

pavlaka ili krem od indijskog oraha

Priprema

Zagrevanje rerne: Zagrejte rernu na 220°C.

Operite krompir i izbodite ga viljuškom. Premažite maslinovim uljem. Stavite direktno na rešetku u rerni (ispod stavite pleh). Pecite 20 minuta, okrenite, pa pecite još 25 minuta. Proverite da li je mekan u sredini (po potrebi pecite još do 15 minuta).

Isperite pasulj i pomešajte sa solju. Ocedite ili odmrznite kukuruz. Iseckajte korijander.

Otvorite krompir viljuškom.

Dodajte piko de galjo, pasulj, kukuruz, gvakamole, sir, korijander i pavlaku.

Prijatno!