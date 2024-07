SICILIJANSKA PICA: Obavezno isprobajte i ovaj recept, jer će vam se dopasti na prvi zalogaj

PICA spada u poznatija italijanska jela koja je lako napraviti.

Foto: Shutterstock

Svi znamo da kada se spomene italijanska pica da to podrazumeva tanko testo i nadev koji nije previše jak. Ipak, pica se u Italiji razlikuje od kraja do kraja, pa se tako na Siciliji pravi sa debljim korama. One su istovremeno hrskave i vazdušaste, a nadev je od sira, domaćih prezli i dinstanog crnog luka.

Sastojci:

Za testo:

500 g griza

350 ml vode

1 kašičica suvog kvasca

1 kašika šećera

1 kašika soli

1 kašika maslinovog ulja

Za crni luk:

1,5 kg crnog luka

3 lovorova lista

75 ml vode

75 ml maslinovog ulja

Za prezle:

5 parčića svežeg hleba (treba da dobijete 500 g prezli)

150 g parmezana

1 kašičica soli

35 ml maslinovog ulja

2 kašičice origana

Još:

sir po želji

inćuni

U posudi pomešajte toplu vodu, šećer, kvasac i maslinovo ulje. Sve lepo promešajte. Zatim dodajte griz i so i umesite testo. Pokrijte providnom folijom i ostavite da odmori nekih 15 minuta, pa kratko premesite. Premažite posudu uljem, pa stavite testo i pokrijte. Ostavite da nadođe nekih 3 sata. Podelite testo na 2 jednaka dela i oblikujte loptice. Stavite na nauljeni pleh, ponovo pokrijete i ostavite da nadođe još 2 sata. U tiganj sipajte vodu i ulje, pa dodajte crni luk isečen na rebarca. Posolite i stavite 3 lovorova lista, pa poklopite i dinstajte. Dinstajte nekih 45 minuta i povremeno promešajte.

U blenderu usitnite hleb da dobijete prezle, pa dodajte origano i promešajte. Zatim sipajte maslinovo ulje i dodajte rendani parmezan i ponovo promešajte. Uzmite jedno parče testa, pa stavite na pleh obložen pek papirom koji ste premazali uljem, pa malo pritisnite prstima. Stavite inćune na testo (ne previše), pa poređajte dosta sira koji ste deblje isekli i onda stavite dinstani luk. Sve pokrijte napravljenim prezlama, pa sipajte malo maslinovog ulja. Pecite u zagrejanoj rerni na 240°C oko 15 minuta. Pospite parmezanom. Na isti način pripremite picu od preostalog testa.

(stvarukusa/mondo)

