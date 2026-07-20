RUSIJA IZNELA ŠOK TVRDNJE O NEMAČKOJ: "Bomba bi mogla da bude gotova za godinu dana"

NAMERA vlasti Nemačke da dobiju direktan pristup nuklearnom oružju izaziva zabrinutost i u Evropi s obzirom na revanšistička raspoloženja u Berlinu, saopštila je danas Spoljna obaveštajna služba Rusije (SVR).

Foto: Michael Piepgras/Panthermedia/Profimedia

SVR tvrdi da Nemačka može da napravi nuklearnu bombu u roku od godinu dana.

- Namera sadašnjih vlasti Nemačke da dobiju direktan pristup nuklearnom oružju već izaziva veliku zabrinutost i u Evropi, s obzirom na revanšistička raspoloženja u Berlinu. Međutim, dobro je poznat ishod pokušaja stvaranja "čudesnog oružja" u Hitlerovoj Nemačkoj. Zar istorija i dalje ničemu ne uči?! - navodi se u saopštenju pres-službe SVR, prenosi Sputnjik.

U saopštenju se tvrdi da je jedna od ključnih država NATO-a zabrinuta zbog naučnoistraživačkih radova koje Nemačka sprovodi u oblasti nuklearnog oružja.

- Vojni stručnjaci NATO-a smatraju da je Berlin u stanju da samostalno, u roku od jednog do tri meseca, proizvede potrebnu količinu fisionog materijala, a da u roku do godinu dana konstruiše funkcionalnu nuklearnu eksplozivnu napravu, bez sprovođenja nuklearne probe. To izaziva posebnu zabrinutost imajući u vidu bogatu militarističku prošlost Nemačke i planove vlade (Fridriha) Merca da ponovo pretvori nemačku vojsku u najjaču u Evropi - naglašava se u saopštenju.

(Tanjug)

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