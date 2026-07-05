OTKRIVENO ZAŠTO JE MELANIJA PROGOVORILA! Savetnik: Želela je da stane uz Epstinove žrtve
VISOKI savetnik Melanije Tramp otkrio je zašto je prva dama pre skoro tri meseca održala neočekivani govor, negirajući bilo kakvu vezu sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.
Obraćanje koje je iznenadilo Vašington u aprilu, kako je sada razjašnjeno, imalo je za cilj da javno zabeleži njen stav, zauzme se za žrtve i podstakne Kongres da im dozvoli da daju zvanična svedočenja, piše Unilad.
- Radilo se o tome da se javno objavi činjenica da ona nije bila, i nije, uopšte povezana sa Džefrijem Epštajnom - rekao je za Politico Mark Bekman, viši savetnik prve dame.
Dodao je da je Melanija Tramp „želela da bude zagovornik i predstavnik žrtava“.
- Konačno, pozvala je Kongres da dozvoli žrtvama da uđu u kongresni zapisnik, da sede pred Kongresom ako žele i da daju zvaničnu izjavu - dodao je.
U svom obraćanju, koje je došlo „niotkuda“ čak i do dopisnika Bele kuće, Melanija Tramp je rekla da sve optužbe koje je povezuju sa Epstinom „moraju prestati danas“.
„Nisam bila uključena ni u kom svojstvu“
Ona je negirala bilo kakvu vezu sa njim ili Gislen Maksvel i pojasnila da nije upoznala svog supruga, Donalda Trampa, preko osramoćenog finansijera, već slučajno na zabavi u Njujorku 1998. godine.
Izjavila je da je ukratko upoznala Epstina 2000. godine i da je kasnije „povremeno pozivana na iste zabave“.
- Međutim, nikada nisam imala nikakva saznanja o Epstinovom zlostavljanju svojih žrtava. Nisam bila uključena ni u kom svojstvu - rekla je.
Prva dama je potom pozvala javnost da bude oprezna sa „lažnim“ fotografijama koje kruže internetom i uputila poziv Kongresu.
- Dajte ovim žrtvama priliku da svedoče pod zakletvom. Svaka žena treba da ima svoj dan da javno ispriča svoju priču - rekla je.
Više od desetak Epstinovih žrtava reagovalo je na govor zajedničkim pismom.
Optužili su prvu damu da je „prebacila teret“ na njih umesto na Ministarstvo pravde.
- Preživeli žrtve Džefrija Epstina već su pokazale izuzetnu hrabrost istupivši, podnevši izveštaje i svedočeći. Tražiti više od njih sada je prebacivanje odgovornosti, a ne pravda - navodi se u pismu.
Takođe su upozorili da njeno pojavljivanje služi kao „odvlačenje pažnje od Pam Bondi“.
Bondi je bivša državna tužiteljka koja, prema njihovim rečima, mora biti „odgovorna za zadržavanje dosijea i otkrivanje identiteta preživelih“.
Podsećanja radi, ni predsednik Donald Tramp ni prva dama Melanija Tramp nisu optuženi ni za jedan zločin vezan za slučaj Džefrija Epstina.
Džefri Epstin je bio bogati američki finansijer i registrovani seksualni prestupnik.
Umro je u zatvoru u Njujorku dok je čekao suđenje, a prema zvaničnom izveštaju, izvršio je samoubistvo. Slučaj i dalje izaziva veliko interesovanje jer je Epštajn godinama održavao veze sa političarima, biznismenima, članovima visokog društva i poznatim ličnostima.
(Indeks.hr)
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