UKRAJINA GUBI TERITORIJU ZA TERITORIJOM: Vladimir Putin razotkrio monstruozne poteze Kijeva
KIJEVSKI režim gubi teritoriju za teritorijom, poručio je predsednik Rusije Vladimir Putin.
- Mi vidimo i znamo da se kijevski režim, usled dramatičnog pogoršanja situacije na frontu po njih, i s obzirom na to da protivnik gubi teritoriju za teritorijom, a naši borci oslobađaju naselje po naselje, opredelio za taktiku udara po civilnim objektima, po civilnoj infrastrukturi - rekao je Putin na sednici sa članovima vlade.
Ruski predsednik je naložio da se preduzmu mere kako bi posledice napada ukrajinske vojske svele na minimum.
- Rusiji raznim kanalima direktno poručuju da Kijev udarima želi da utiče na energetske resurse i turističku sezonu - naveo je on.
(Sputnjik)
Preporučujemo
PUTIN POSLAO OŠTRU PORUKU ZAPADU: Ovo je rekao o ratu u Ukrajini i stanju na frontu
23. 06. 2026. u 15:10
PUTIN OŠTRO PORUČIO ZAPADU: Iza njihovih "pravila" se kriju neokolonijalne ambicije
23. 06. 2026. u 10:00
"NE BI BILO RATA" Tramp izneo tvrdnju koja će razbesneti Zapad
20. 06. 2026. u 09:53
Zelenski nastavlja sa satanizacijom Putina: "Slab je i želi da sve izgori u Ukrajini!"
19. 06. 2026. u 11:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
KREMLj REAGOVAO NA ULTIMATUM ZELENSKOG: Uskoro hitan sastanak Putina i Lukašenka
RUSKI predsednik Vladimir Putin i beloruski lider Aleksandar Lukašenko planiraju da se sastanu u bliskoj budućnosti i očekuje se da će razgovarati o ultimatumu koji je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski nedavno uputio Minsku, saopštio je Kremlj.
23. 06. 2026. u 08:02
"BOŽIJA RUKA" I "GOL VEKA" 40 GODINA KASNIJE: Dan kada je Dijego Armando Maradona postao "božanstvo" (VIDEO)
Dan kada se fudbal promenio. Postoje golovi koji donose trofeje, menjaju karijere, ali je samo jedan promenio istoriju ove igre.
22. 06. 2026. u 12:45 >> 12:45
Mesi pitao hrvatskog fudbalera: "DA LI SI NORMALAN", on kaže: "Ugasio sam ga!"
SA DVA gola u pobedi Argentine nad Austrijom, kapiten "Gaučosa" je oborio čak četiri rekorda Mundijala, od kojih je najbitniji onaj da je postao najbolji strelac svih vremena na Svetskim prvenstvima. Kota "18" - trenutna.
23. 06. 2026. u 16:05
Komentari (0)