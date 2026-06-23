UKRAJINA GUBI TERITORIJU ZA TERITORIJOM: Vladimir Putin razotkrio monstruozne poteze Kijeva

KIJEVSKI režim gubi teritoriju za teritorijom, poručio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

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- Mi vidimo i znamo da se kijevski režim, usled dramatičnog pogoršanja situacije na frontu po njih, i s obzirom na to da protivnik gubi teritoriju za teritorijom, a naši borci oslobađaju naselje po naselje, opredelio za taktiku udara po civilnim objektima, po civilnoj infrastrukturi - rekao je Putin na sednici sa članovima vlade.

Ruski predsednik je naložio da se preduzmu mere kako bi posledice napada ukrajinske vojske svele na minimum.

- Rusiji raznim kanalima direktno poručuju da Kijev udarima želi da utiče na energetske resurse i turističku sezonu - naveo je on.

(Sputnjik)