"PREVIŠE DOBRO ZA IRAN" Bivši Trampov ministar upozorava na posledice sporazuma

PREKRETNICA u odnosima između Vašingtona i Teherana potencijalno menja pravila igre za ratom razorenu iransku ekonomiju, rekao je u intervjuu za CNN Den Brulet, bivši ministar energetike i član kabineta američkog predsednika Donalda Trampa.

Michael Brochstein/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako kaže Brulet, okvirni sporazum od 14 tačaka, koji je predsednik SAD Donald Tramp potpisao ove nedelje, pruža ogromnu pomoć Iranu tako što omogućava zemlji OPEK-a da ponovo pokrene motor svoje ekonomije: prodaju nafte i goriva.

- To im je izuzetno korisno - rekao je Brulet, sada istaknuti gostujući saradnik u Centru za globalnu energetsku politiku Univerziteta Kolumbija.

Brulet, koji je bio ministar energetike SAD između 2019. i 2021. godine, rekao je da je američka blokada Irana bila "veoma efikasna" u prisiljavanju Teherana za pregovarački sto vršeći pritisak na iransku ekonomiju.

Inflacija u Iranu je skočila iznad 50%, dok je nezaposlenost je na visokom nivou.

- Iranski narod mora biti optimističan u pogledu svoje budućnosti. Optimizam je to što će im biti obnovljen deo infrastrukture tako da imaju ekonomsku budućnost - dodaje Brulet.

"Sporazum je previše dobar za Iran"

Bivši potpredsednik SAD Majk Pens je ove nedelje izjavio za CNN da sporazum između SAD i Irana "miriše" na pomirenje, dok ga je republikanski senator Bil Kasidi nazvao "najgorom greškom spoljne politike u poslednjih nekoliko decenija".

Bivši ministar energetike Den Brulet je izrazio zabrinutost da je sporazum između SAD i Irana "previše velikodušan" prema Iranu, uključujući i to što Iranu daje "određene stvari unapred", kao što je pravo da odmah proda naftu.

Brulet procenjuje da bi prodaja nafte i goriva mogla da donese 60 milijardi dolara godišnje Iranu.

Brulet je napomenuo da je Iran u prošlosti koristio svoje finansijske resurse za "finansiranje organizacija koje su bile neprijateljski nastrojene prema svojim susedima u regionu, kao i prema Sjedinjenim Državama".

- Moraćemo to da pratimo. Ako se ponovo vrate finansiranju Hezbolaha ili Hamasa, sve pada u vodu - rekao je Brulet.

Tramp upozorava na "haos" ako ne bude dogovora

Američki zvaničnici su naglasili da je okvirni sporazum zasnovan na poštovanju dogovora i da bi pravo Irana da prodaje naftu moglo biti ukinuto ako pregovori ne budu uspešni.

- Ako se budu lepo ponašali, mi možemo da im damo ekonomske olakšice - rekao je u četvrtak potpredsednik SAD Džej Di Vens.

- Ako se ne budu dobro ponašali, dogovor otpada - napominje Vens.

Brulet, koji trenutno kopredsedava advokatskom firmom Toridon Lo sa sedištem u Vašingtonu, rekao je da bi sačekao da vidi da li se poštuju neki od uslova sporazuma.

- Možda bih stvari uradio malo drugačije... Želeo bih da vidim više učinka pre nego što bih ukinuo sankcije ili stvorio neki novi fond za obnovu Irana - rekao je bivši ministar energetike.

Međutim, Brulet je takođe naglasio da nije za pregovaračkim stolom sa Iranom i da samo posmatra situaciju.

Predsednik SAD Donald Tramp je u sredu rekao da bi, ako bi se rat nastavio, došlo do "ekonomske katastrofe" u stilu 1929. godine.

- Potrošili bismo svoje rezerve za oko četiri nedelje - rekao je Tramp.

"Opasno" niske zalihe nafte

Brulet je rekao da je sumnja da su smanjene rezerve nafte verovatno izvršila pritisak na američke zvaničnike da postignu dogovor.

- To je realna situacija - kaže Brulet.

- Znate, te rezerve nisu večne. Ako ih iscrpljujete, u nekom trenutku dođete do tačke bez povratka.

Zalihe nafte u ključnom naftnom čvorištu Kušing, Oklahoma, pale su na minimum onoga što je potrebno za rad.

- Opasno se približavamo toj tački pritiska gde se ne možemo izvući - rekao je Brulet, dodajući da rezerve moraju biti brzo dopunjene.

Američke obaveštajne službe su nedavno zaključile da Iran može efikasno da zatvori pristup Ormuškom moreuzu kad god to poželi.

Brulet je rekao da se nada da Iran neće ponovo pokušati da zatvori Ormuški moreuz, ali je podsetio da su iranski zvaničnici već pokazali svoju sposobnost da to urade.

- Mogu li to ponovo da urade? Da, naravno da mogu - kaže Brulet. "To je u njihovom dvorištu", dodaje.

(Telegraf)