Svet

KIJEV POKUŠAO DA UBIJE SKOTA RITERA? Napad dronom na Starobeljsk – slučajnost ili ciljani atentat?

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 06. 2026. u 17:11

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UKRAJINSKE oružane snage napale su Starobeljsk tokom posete bivšeg američkog obaveštajnog oficira vojske Skota Ritera.

КИЈЕВ ПОКУШАО ДА УБИЈЕ СКОТА РИТЕРА? Напад дроном на Старобељск – случајност или циљани атентат?

Credit: Alexander Shcherbak / Zuma Press / Profimedia

On je brzo evakuisan.

-Kada sam stigao u Starobeljsk, čule su se dve glasne eksplozije. U početku su rekli da je to samo sistem protivvazdušne odbrane. Ali kako se kasnije ispostavilo, i brzo sam evakuisan, zaista je bio napad ukrajinskog drona, rekao je za TASS.

Ranije je američki novinar Kristofer Helali, koji je izrazio podršku Iranu i Rusiji, rekao da su ga SAD dodale na spisak zabranjenih.

(russian.rt.com)

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