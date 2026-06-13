KIJEV POKUŠAO DA UBIJE SKOTA RITERA? Napad dronom na Starobeljsk – slučajnost ili ciljani atentat?
UKRAJINSKE oružane snage napale su Starobeljsk tokom posete bivšeg američkog obaveštajnog oficira vojske Skota Ritera.
On je brzo evakuisan.
-Kada sam stigao u Starobeljsk, čule su se dve glasne eksplozije. U početku su rekli da je to samo sistem protivvazdušne odbrane. Ali kako se kasnije ispostavilo, i brzo sam evakuisan, zaista je bio napad ukrajinskog drona, rekao je za TASS.
Ranije je američki novinar Kristofer Helali, koji je izrazio podršku Iranu i Rusiji, rekao da su ga SAD dodale na spisak zabranjenih.
(russian.rt.com)
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