Svet

HITNO SE OGLASIO TRAMP POVODOM NAPADA NA BELU KUĆU: Evo u kakvom je stanju (FOTO)

D.D.

24. 05. 2026. u 10:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JUČE u Vašingtonu u kasnim večernjim časovima jedan naoružani muškarac otvorio je vatru blizu kontrolnog punkta Tajne službe kod Bele kuće, dok je Donald Tramp bio na pregovorima sa Iranom.

ХИТНО СЕ ОГЛАСИО ТРАМП ПОВОДОМ НАПАДА НА БЕЛУ КУЋУ: Ево у каквом је стању (ФОТО)

Foto: Tanjug/Jacquelyn Martin (STF)

Jedan prolaznik je takođe ranjen tokom pucnjave. 

Povodom ovoga oglasio se Donald Tramp na svom X nalogu rečima:

- Hvala našoj velikoj Tajnoj službi i organima reda na brzoj i profesionalnoj akciji preduzetoj večeras protiv naoružanog čoveka blizu Bele kuće, koji je imao nasilnu prošlost i moguću opsesiju najvoljenijom građevinom naše zemlje.

Foto: Printscreen/X/Donald J. Trump

 

Napadač je mrtav nakon razmene vatre sa agentima Tajne službe blizu kapija Bele kuće.

Ovaj događaj dolazi mesec dana nakon pucnjave na Večeri dopisnika Bele kuće i pokazuje koliko je važno da svi budući predsednici dobiju ono što će biti najbezbedniji i najsigurniji prostor te vrste ikada izgrađen u Vašingtonu, D.C.

Nacionalna bezbednost naše zemlje to zahteva- naveo je Tramp.

 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVAC OSTAO BEZ NOVCA! Flojd Mejveder tvrdi da mu je 175 miliona dolara ukradeno na neverovatan način!

"NOVAC" OSTAO BEZ NOVCA! Flojd Mejveder tvrdi da mu je 175 miliona dolara ukradeno na neverovatan način!