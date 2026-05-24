HITNO SE OGLASIO TRAMP POVODOM NAPADA NA BELU KUĆU: Evo u kakvom je stanju (FOTO)

JUČE u Vašingtonu u kasnim večernjim časovima jedan naoružani muškarac otvorio je vatru blizu kontrolnog punkta Tajne službe kod Bele kuće, dok je Donald Tramp bio na pregovorima sa Iranom.

Jedan prolaznik je takođe ranjen tokom pucnjave.

Povodom ovoga oglasio se Donald Tramp na svom X nalogu rečima:

- Hvala našoj velikoj Tajnoj službi i organima reda na brzoj i profesionalnoj akciji preduzetoj večeras protiv naoružanog čoveka blizu Bele kuće, koji je imao nasilnu prošlost i moguću opsesiju najvoljenijom građevinom naše zemlje.

Napadač je mrtav nakon razmene vatre sa agentima Tajne službe blizu kapija Bele kuće.

Ovaj događaj dolazi mesec dana nakon pucnjave na Večeri dopisnika Bele kuće i pokazuje koliko je važno da svi budući predsednici dobiju ono što će biti najbezbedniji i najsigurniji prostor te vrste ikada izgrađen u Vašingtonu, D.C.

Nacionalna bezbednost naše zemlje to zahteva- naveo je Tramp.