HITNO SE OGLASIO TRAMP POVODOM NAPADA NA BELU KUĆU: Evo u kakvom je stanju (FOTO)
JUČE u Vašingtonu u kasnim večernjim časovima jedan naoružani muškarac otvorio je vatru blizu kontrolnog punkta Tajne službe kod Bele kuće, dok je Donald Tramp bio na pregovorima sa Iranom.
Povodom ovoga oglasio se Donald Tramp na svom X nalogu rečima:
- Hvala našoj velikoj Tajnoj službi i organima reda na brzoj i profesionalnoj akciji preduzetoj večeras protiv naoružanog čoveka blizu Bele kuće, koji je imao nasilnu prošlost i moguću opsesiju najvoljenijom građevinom naše zemlje.
Napadač je mrtav nakon razmene vatre sa agentima Tajne službe blizu kapija Bele kuće.
Ovaj događaj dolazi mesec dana nakon pucnjave na Večeri dopisnika Bele kuće i pokazuje koliko je važno da svi budući predsednici dobiju ono što će biti najbezbedniji i najsigurniji prostor te vrste ikada izgrađen u Vašingtonu, D.C.
Nacionalna bezbednost naše zemlje to zahteva- naveo je Tramp.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Isplivale jezive poruke napadača na Trampa: Godinama najavljivao horor (Video)
29. 04. 2026. u 12:39
OTKRIVENI DETALjI SPORAZUMA IRANA I SAD: Poznato na šta će se obavezati obe strane
24. 05. 2026. u 10:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
"ŽELIM OSVETU": Putin izdao naredbu - neka počne odmazda
Veliki broj mrtvih u napadu koji jedna strana naziva "terorističkim aktom", a druga "legitimnim ciljem".
23. 05. 2026. u 19:33
Komentari (0)