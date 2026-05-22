KUDE KASTRA, CILJAJU KUBU: Optužnica protiv bivšeg predsednika iz Havane drastično menja odnose dva suseda

VEOMA je cinično što optužbu protiv bivšeg kubanskog predsednika Raula Kastra (96) iznosi upravo ona vlada koja je, primenom nesrazmerne vojne sile ubila gotovo 200 ljudi i uništila 57 plovila u međunarodnim vodama Kariba i Pacifika, daleko od svoje teritorije. Potez Vašingtona je podao i sramotan akt političke provokacije.

Ovo se ističe u odgovoru Havane na podizanje optužnice u SAD, povezane sa obaranjem dva privatna američka aviona, 1996, čiji su piloti bile kubanske izbeglice u potrazi za onima koji pokušavaju da napuste Kubu na improvizovanim plovilima. Poginule su četiri osobe, od kojih tri Amerikanca kubanskog porekla.

Avionima tipa Cesna 337 Skajmaster, pilotirali su pripadnici antikomunističke grupe Kubanaca i Amerikanaca "Braća u pomoć" koju je predvodio kubanski politički disident Hoze Basulto, obučen u CIA. Zvanična svrha, bila im je "pomoć političkim protivnicima vlasti da napuste Kubu i podrška naporima kubanskog naroda da se oslobodi diktature kroz upotrebu aktivnog nenasilja".Jedan od bivših pilota Huan Pablo Roke, prebegao je na Kubu dva dana pre no što su avioni oboreni i tvrdio da je grupa umešana u šverc oružja za potrebe antivladinih gerilaca.

Kubanska ambasada u SAD ističe da je, "Braća u pomoć" počinila više od 25 ozbiljnih, namernih i sistematskih kršenja kubanskog vazdušnog prostora od 1994, do 1996. godine. Pošto su se SAD oglušile o pisana upozorenja Havane, Kuba nije imala drugog izbora osim direktne odbrane svojih granica, navodi se u saopštenju.

Šestorica optuženih OPTUŽNICA tereti Raula Kastra i petoricu njegovih zvaničnika "za zaveru radi ubistva američkih državljana i uništavanje aviona". Četiri tačke, odnose se na ubistvo, po jedna za svakog od Amerikanaca kubanskog porekla, smrtno stradalog u obaranju aviona. V.d. američkog državnog tužica Tod Blanš rekao je na konferenciji za novinare u Majamiju da je "Kastro učestvovao u zaveri koja se završila tako što su kubanski vojni avioni ispalili rakete na civilne avione i ubili četiri Amerikanca".

Za izdavanje naredbe o obaranju aviona, SAD krive Kastra koji je u to vreme bio ministar odbrane u vladi svog brata Fidela i ističu da je u pitanju zavera za ubijanje američkih državljana". Prethodno je lider SAD Donald Tramp istakao da "neće tolerisati odmetničku državu u kojoj se obavljaju strane vojne, obaveštajne i terorističke operacije, na samo 90 milja od američkog tla".

- Optužnica izvrće činjenice o obaranju dva aviona i pogibiji Amerikanaca - navodi se u odgovoru Kube, prenosi Si-En-En. - Odluku o obaranju letelica doneli smo pošto su SAD ignorisale brojne pritužbe zbog narušavanja našeg vazdušnog prostora. Ovo je pokušaj kolektivnog kažnjavanja Kubanaca.

Do obaranja aviona došlo je neposredno posle posete šefa CIA Kubi. A, dok traje natezanje oko optužnice, Tramp ponovo poziva na promenu režima u Havani i u Karipsko more šalje nosač aviona mornarice SAD "Nimic", sa pratećom eskadrilom. Iz Južne komande američke vojske saopšteno je da se nosač do sada "pokazao u Tajvanskom moreuzu i Arapskom zalivu".

Si-En-En navodi da su kubanske vlasti podizanje optužnice protiv Kastra protumačile kao znak da započnu pripremu za odbranu od američke invazije. Politiko tvrdi da je Tramp spreman da napadne Kubu i da je ratna opcija već na stolu. To predstavlja značajnu eskalaciju u odnosu na pre nekoliko meseci, kad su zvaničnici bili fokusirani na ekonomski i diplomatski pritisak na komunistički režim u Havani.

Blanš: Svojevoljno, ili na drugi način NEMA naznaka da bi Raul Kastro ikada mogao da se pojavi prd američkim sudom, pišu mediji. Kuba ima ograničene diplomatske odnose sa SAD, nema sporazum o ekstradiciji, a ni Havana ga ne bi verovatno nikada ni izručila, sve i da postoji uredna papirologija. Jer, u pitanju je bivši predsednik, revolucionarni heroj koji bi se u Americi suočio sa smrtnom kaznom, ako bi proglašen krivim. Tod Blanš, međutim, kaže da "se u SAD očekuje da će se Kastro tamo pojaviti svojom voljom, ili - na drugi način".

Jedan američki zvaničnik upoznat sa razgovorima unutar administracije SAD o Kubi tvrdi da "su Tramp i njegovi saradnici postali frustrirani, jer američka kampanja pritiska koja uključuje uskraćivanje goriva ostrvu, nije dovela do toga da kubanski lideri pristanu na značajne ekonomske i političke reforme, pa sada mnogo ozbiljnije razmatraju vojnu opciju nego ranije".

Jer, dok je Tramp, mesecima unazad, slao oprečne poruke Havani, balansirajući između pretnji i ponuda za dijalog, sad je poručio da "SAD oslobađaju Kubu i da Vašington mora da pomogne kubanskom narodu". Istovremeno je, međutim, naglasio da vojna eskalacija sa ovom zemljom nije potrebna. Trampove poruke dolaze u trenutku dramatičnog zaoštravanja odnosa i uvođenja stroge energetske blokade koja je Kubu dovela do teške ekonomske krize.

O toj, humanitarnoj situaciji na Kubi, Tramp kaže da "zemlja propada, njeni građani nemaju hrane, struje, niti bilo kakve energije, nemaju od čega da žive, ali su divni i sjajni ljudi". Tramp pominje svoje kubanske prijatelje i preduzetnike na Floridi.

Mediji ističu da arsenal optužbi na Kastrov račun prenosi obrazac napada korišćen i uoči američke otmice predsednika Venecuele Nikolasa Madura.