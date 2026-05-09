LUKAŠENKO JASAN: To ne može niko da nam zabrani!

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da niko neće moći da spreči Bjeloruse i Ruse da proslavljaju Dan pobede.

Foto: Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP

- Želio bih da čestitam Rusima ovaj veliki praznik. Kao što se pokazalo u poslednje vreme, uprkos pretnjama i obezvređivanju ovog dana, niko neće moći da nas spreči da proslavimo veliku pobedu - poručio je Lukašenko.

Lukašenko je naveo da je program parade u Moskvi povodom Dana pobede ostavio dobre utiske.

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija