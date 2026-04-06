ULETELI DRONOVI U SEVERNU KOREJU: Južnokorejski predsednik se izvinjava
JUŽNOKOREJSKI predsednik jutros je izrazio žaljenje zbog upada dronova na teritoriju Severne Koreje ranije ove godine, opisujući to kao čin neodgovornih pojedinaca i naglašavajući posvećenost Seula sprečavanju budućih incidenata.
- Izražavamo žaljenje Severnoj Koreji zbog činjenice da su nepotrebne vojne tenzije izazvane neodgovornim i nepromišljenim postupcima nekih pojedinaca - rekao je predsednik Li Dže Mjung na sastanku kabineta.
Li je rekao da je istraga južnokorejskih vlasti otkrila da su u slučaj umešani zaposleni Nacionalne obaveštajne službe i aktivni vojni zvaničnik, dodajući da ustav zabranjuje pojedinačne provokacije protiv Severne Koreje.
Južna Koreja je negirala vojnu umešanost Pjongjang je u januaru objavio da su dronovi poslati iz Južne Koreje povredili njegov vazdušni prostor, optužujući Seul za ozbiljnu provokaciju.
Južna Koreja je negirala bilo kakvu vojnu umešanost i pokrenula zajedničku vojno-policijsku istragu, čiji je epilog optužnica protiv južnokorejskog muškarca zbog kršenja zakona o vazduhoplovstvu i nacionalnoj bezbednosti, što proizilazi iz neovlašćene upotrebe i letova dronova.
Severna Koreja je obarala dronove koji su uleteli na njenu teritoriju, a kao rezultat povećanih tenzija poslednjih meseci, proglasila je Južnu Koreju „najneprijateljskijom“ zemljom.
