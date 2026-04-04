ZEMLJOTRES U GRČKOJ: Evo gde se zatreslo
ZEMLjOTRES magnitude 4 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je u subotu, 4. aprila 2026 u 18,24 časova, na području Grčke.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.6794 i dužine 20.568 zapado od Janjine.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
Preporučujemo
Komentari (0)