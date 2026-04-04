Svet

ZEMLJOTRES U GRČKOJ: Evo gde se zatreslo

V.N.

04. 04. 2026. u 18:36

ZEMLjOTRES magnitude 4 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je u subotu, 4. aprila 2026 u 18,24 časova, na području Grčke.

ЗЕМЉОТРЕС У ГРЧКОЈ: Ево где се затресло

Foto: Novosti

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.6794 i dužine 20.568 zapado od Janjine.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)

Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku
TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

