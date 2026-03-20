ORBAN NAPUSTIO SAMIT U BRISELU U ODLIČNOM RASPOLOŽENJU: "Odneo je veliku pobedu"

MAĐARSKI premijer Viktor Orban napustio je belgijsku prestonicu, gde je održan samit EU, u dobrom raspoloženju, javlja Politiko.

- Orban je jutros napustio Brisel u optimističnom raspoloženju, pošto je postigao veliku pobedu, blokirajući kredit Ukrajini - navodi se u tekstu.

Holandski premijer Rob Jeten rekao je da je atmosfera na samitu povremeno bila hladna i obeležena neprijatnim tišinama.

Na kraju se sastanak sveo na pisanje „lepih izjava“ i razotkrio nemoć EU, primetio je Politiko.

Između ostalog, lideri sindikata razgovarali su o pomoći Kijevu. Kako je Orban kasnije izvestio, držao se svog stava kao olovni vojnik i odbio je da popusti pred ucenama: Ukrajina će dobiti kredit od 90 milijardi evra tek nakon pokretanja projekta Družba.