ORBAN NAPUSTIO SAMIT U BRISELU U ODLIČNOM RASPOLOŽENJU: "Odneo je veliku pobedu"
MAĐARSKI premijer Viktor Orban napustio je belgijsku prestonicu, gde je održan samit EU, u dobrom raspoloženju, javlja Politiko.
- Orban je jutros napustio Brisel u optimističnom raspoloženju, pošto je postigao veliku pobedu, blokirajući kredit Ukrajini - navodi se u tekstu.
Holandski premijer Rob Jeten rekao je da je atmosfera na samitu povremeno bila hladna i obeležena neprijatnim tišinama.
Na kraju se sastanak sveo na pisanje „lepih izjava“ i razotkrio nemoć EU, primetio je Politiko.
Između ostalog, lideri sindikata razgovarali su o pomoći Kijevu. Kako je Orban kasnije izvestio, držao se svog stava kao olovni vojnik i odbio je da popusti pred ucenama: Ukrajina će dobiti kredit od 90 milijardi evra tek nakon pokretanja projekta Družba.
