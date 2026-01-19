"VIDELA SAM POTPUNO UNIŠTENE LJUDE, BILI SU TO UŽASNI KRICI" Preživeli iz voza u Španiji otkrili jezive detalje (FOTO/VIDEO)

U STRAŠNOJ železničkoj nesreći koja se dogodila u nedelju popodne u blizini Adamuza, u Kordobi, poginulo je najmanje 39 ljudi. Petoro je u kritičnom stanju, a 24 je teško povređeno. Prema informacijama Civilne garde i andaluzijske vlade, svedočanstva preživelih govore o haosu, zarobljenim putnicima i smrskanim i prevrnutim vagonima, izveštava El Pais.

Foto: Tanjug/(HOGP)

Zabrinutost u prihvatnom centru

Plava svetla kola hitne pomoći stalno su osvetljavala opštinsku salu u Adamuzu, malom gradu od 4.600 stanovnika koji je postao utočište za povređene i preživele. Posle ponoći, većina putnika je već bila odvezena u bolnice ili autobusima do svojih odredišta, ali napetost nije jenjavala, posebno među porodicama koje su stigle u potrazi za voljenima sa kojima nisu uspele da stupe u kontakt.

Jedan od njih je Ramon Monton, koji očajnički traga za svojom ženom, Tamarom Margaritom Valdes.

- Veoma sam nervozan, još uvek je nisam uspeo pronaći, trebalo mi je tri sata od Uelve, malo sam pritisnuo gas - priznao je. Njegova žena je putovala vozom Alvija iz Madrida, koji je udario voz Irio iz Malage, koji je iskočio iz šina iz razloga koji su još uvek nepoznati. „Razgovarao sam sa njom 20 minuta pre nesreće. Zamalo je propustila voz - rekao je Monton sa potisnutom anksioznošću pre nego što su ga radnici hitne pomoći odveli na drugu lokaciju da pretražuju. Ona nije bila jedina za kojom se traga.

- Tražimo devojku iz Uelve koju ne možemo da pronađemo. Prijateljica koja je putovala sa njom u vozu rekla nam je da ne zna gde je - rekla je Marija, jedna od volontera Adamuza koja je priskočila u pomoć. Porodica Rikarda Čamora Kaliza (57), koji je bio u vozu, pokušava da ga pronađe od nesreće.

Foto: Tanjug/(HOGP)

- Tražili su ga u svim bolnicama u gradu, ali nije ni u jednoj - rekla je porodična prijateljica Rosio Lazarev. Andaluzijanska vlada je zamolila one sa lakšim povredama da putem društvenih mreža obaveste svoje voljene da su dobro.

"Video sam ljude potpuno uništene, bili su to užasni krici"

Santijago (44) iz Uelve imao je više sreće, ali ne može da se otrese anksioznosti.

- Osetili smo kočnice iznenada. Voz je počeo da se kreće sa jedne na drugu stranu dok se nije zaustavio. Kada sam izašao, video sam mrtvu osobu. Pokušali smo da dođemo do prvog vagona, ali to je bila samo gomila gvožđa. Ljudi su dozivavali pomoć, ali je bilo veoma teško izvući ih - rekao je o prvim trenucima nakon sudara.

Seća se da je hitnim službama trebalo dugo da stignu, "oko sat vremena", i da su svi bili preplavljeni. Putnici koji su preživeli nesreću opisali su dramatične trenutke jedan za drugim. Rosio, povređena putnica u vozu, rekla je: „Bilo je strašno. Leteli smo kroz vazduh. U bolovima sam i modricama. Hvala Bogu da sam dobro, ali bilo je mnogo ljudi koji su više patili od mene.“

Foto: Tanjug/(HOGP)

Huan Manuel Sapinja (23) bio je u trećem vagonu voza.

- Kada smo uspeli da izađemo, videli smo da su vagoni 1 i 2 pali kao u provaliju. Prišli smo da pomognemo i bilo je ljudi sa slomljenim rukama i nogama, mrtvih ljudi. Bilo je veoma šokantno, nikada ovo neću zaboraviti - rekao je.

- Mnogo je povređenih, još uvek se tresem - rekla je M. S. J. (33), putnica u šestom vagonu voza Irio. Njen vagon i susedni vagoni sudarili su se sa prednjim delom Alvije.

- Odjednom smo osetili vibracije i mnogo udaraca, vreće su počele da padaju, sve dok voz nije stao. Mislili smo da smo upravo iskočili sa šina, ali kada smo izašli, videli smo da su dva vagona drugog voza smrskana i prevrnuta - dodala je.

Foto: Tanjug/(HOGP)

Marija Vidal (32) bila je u četvrtom vagonu.

- Bilo je kao zemljotres - rekla je telefonom.

- Sve je vibriralo. Odjednom je snažno zakočilo i svetla su se ugasila. Irjo je rekao da ako ima lekara, treba da odu u vagone 6, 7 i 8. Onda su nam rekli da se ne pomeramo. Bili smo unutra oko 40 minuta. Kada smo izašli, video sam potpuno uništene ljude. Strašni krici. U šoku sam. Ponovo sam se rodila.

🚨🇪🇸 BREAKING: 39 DEAD AFTER HIGH-SPEED TRAINS COLLIDE IN SPAIN



At least 39 people have been killed after two high-speed trains smashed into each other near Adamuz, close to Córdoba.



Around 170 people are injured, with 75 in hospital and at least 15 in serious condition,… pic.twitter.com/g0tqAP23k2 — British Intel (@TheBritishIntel) January 19, 2026

"Sutra ćemo shvatiti šta se dogodilo, ponovo smo se rodili"

Strah ne napušta Antoniju Rodrigez, koja je putovala Alvijom - vozom koji je, prema rečima ministra saobraćaja Oskara Puentea, "najgore prošao".

Glas joj drhti dok kaže: "Bili smo u četvrtom vagonu. Moja ćerka je trudna. Verujemo da je sve u redu, videćemo", objasnila je pre nego što je ušla u kola hitne pomoći. U opštinskoj sali, Bjanka Birleanu (23) i njen partner Horhe Garsija (23) sećaju se trenutka udara.

- Osetili smo prvo kočenje, a u deliću sekunde i drugo, veoma jako. Sto ispred naših sedišta pao nam je na glave, svetla su se ugasila i plafon vagona se srušio - rekla je Bjanka.

- Sve je bilo u mraku. Kada smo izašli, shvatili smo razmere onoga što se dogodilo. Vagon broj dva je bio gomila ruševina.Taj osećaj je bio gori od same nesreće - dodao je Horhe. "Sutra ćemo shvatiti šta se dogodilo. Ponovo smo se rodili."

Toni Tores (48) iz Uelve doživela je ono što kaže da su najduže sekunde u njenom životu. Putovala je sa sinom.

Foto: Tanjug/(HOGP)

- Kada se dogodila nesreća, želela sam da uhvatim sina, ali nisam mogla. Svetla su se ugasila i nisam znala šta se dogodilo. Dok se sve nije ponovo upalilo i dok ga nisam videla i čula, moja duša se nije vratila u moje telo - rekla je uzbuđeno, srećna što su preživeli.

"Scena je danteovska"

Pako Karmona, generalni direktor vatrogasne brigade Kordobe, objasnio je za TVE izazove sa kojima su se spasioci suočili. Govorio je o povredama svih vrsta - "posekotinama, modricama, kontuzijama, otvorenim prelomima" - i teškoćama pristupa vagonima, koji su bili "iskrivljeni" i pretvoreni u "gomilu gvožđa".

Gradonačelnik Adamuza, Rafael Moreno (PSOE), bio je među prvima koji su stigli na mesto nesreće.

- Video sam putnika svedenog na krpu. Telo je bilo presečeno na pola. Nije bilo svetla, bila je noć. Scena je danteovska - opisao je šokiranim glasom.

Moreno smatra da sudar nije bio čelni, već bočni, jer nije video da su vagoni potpuno smrskani. Doktorka hitne pomoći Džesika Romero potvrdila je da je u opštinskoj sali lečeno 138 pacijenata, od kojih su samo dva klasifikovana kao teški slučajevi. Kako su poslednji putnici otišli ​​u autobusima, samo prazne bele stolice i timovi su nastavili težak zadatak izvlačenja tela pokojnika.

(Indexhr)