PROGON TRAMPOVIH PROTIVNIKA? Federalna istraga protiv guvernera Minesote i gradonačelnika Mineapolisa zbog opstrukcije zakona
MINISTARSTVO pravde Sjedinjenih Američkih Država istražuje Tima Volca, guvernera Minnesote, i Džejkoba Freja, gradonačelnika Mineapolisa, zbog moguće opstrukcije federalnog sprovođenja zakona, rekli su izvori upoznati sa slučajem za Si-en-en.
Prema navodima osobe bliske istrazi, velika porota izdala je pozive za oba zvaničnika u okviru istrage. Ipak, nijedan od njihovih ureda do petka uveče nije primio zvanično obaveštenje, tvrde izvori.
Predsednik SAD-a Donald Tramp (Donald Trump) i njegova administracija kritikovali su reakciju državnih i lokalnih vlasti na nemire u Minneapolisu, koji su izbili zbog prisustva agenata Službe za imigraciju i carinu (ICE). Tramp je sugerisao da bi mogao aktivirati Zakon o pobuni i rasporediti vojsku u grad kako bi se suzbilo nasilje.
Istraga predstavlja eskalaciju retorike i otvara mogućnost krivičnih posledica za dvojicu demokratskih lidera.
I Volc i Frej javno su osudili pojačanu federalnu aktivnost u gradu, pri čemu je Frej federalnim agentima poručio da "od**u iz Mineapolisa."
Volc nije potvrdio postojanje istrage za Si-en-en, ali je u saopštenju optužio federalnu vladu za “upotrebu pravosudnog sistema kao oružja i pretnju političkim protivnicima,” što je nazvao “opasnom, autoritarnom taktikom.”
- Jedina osoba koja se ne istražuje zbog pucnjave na Rini Gud (Renee Good) je federalni agent koji ju je upucao - rekao je Volc, misleći na ženu koju je prošle sedmice usmrtio agent ICE-a, što je pokrenulo nove nemire.
Frej je za Si-en-en izjavio da je istraga “očigledan pokušaj zastrašivanja zbog njegovog stava u zaštiti Mineapolisa, lokalne policije i građana od haosa i opasnosti koje je ova administracija donela na ulice.”
- Neću biti zastrašen. Moj fokus će ostati tamo gde je oduvek bio: na sigurnosti našeg grada - dodao je.
Demokratski guverneri i članovi Kongresa reagovali su oštro na potez Trampove administracije.
- Niko nije siguran od njegovog zloupotrebljavanja vlasti. To je bolesno - rekao je Gavin Njuzom, guverner Kalifornije.
Senator Kris Van Holen osudio je istragu na društvenim mrežama kao "očajnički pokušaj odvraćanja pažnje od rastuće brutalnosti ICE-a i nelegalnih postupaka Trampa."
(Dnevni avaz)
BONUS VIDEO:
KIM DžONG UN NADGLEDA VEŽBU: Pogledajte nove samoubilačke bespilotne letelice
