Svet

PROGON TRAMPOVIH PROTIVNIKA? Federalna istraga protiv guvernera Minesote i gradonačelnika Mineapolisa zbog opstrukcije zakona

P. Đurđević

17. 01. 2026. u 10:53

MINISTARSTVO pravde Sjedinjenih Američkih Država istražuje Tima Volca, guvernera Minnesote, i Džejkoba Freja, gradonačelnika Mineapolisa, zbog moguće opstrukcije federalnog sprovođenja zakona, rekli su izvori upoznati sa slučajem za Si-en-en.

ПРОГОН ТРАМПОВИХ ПРОТИВНИКА? Федерална истрага против гувернера Минесоте и градоначелника Минеаполиса због опструкције закона

Foto: Profimedia

Prema navodima osobe bliske istrazi, velika porota izdala je pozive za oba zvaničnika u okviru istrage. Ipak, nijedan od njihovih ureda do petka uveče nije primio zvanično obaveštenje, tvrde izvori.

Predsednik SAD-a Donald Tramp (Donald Trump) i njegova administracija kritikovali su reakciju državnih i lokalnih vlasti na nemire u Minneapolisu, koji su izbili zbog prisustva agenata Službe za imigraciju i carinu (ICE). Tramp je sugerisao da bi mogao aktivirati Zakon o pobuni  i rasporediti vojsku u grad kako bi se suzbilo nasilje.

Istraga predstavlja eskalaciju retorike i otvara mogućnost krivičnih posledica za dvojicu demokratskih lidera.

I Volc i Frej javno su osudili pojačanu federalnu aktivnost u gradu, pri čemu je Frej federalnim agentima poručio da "od**u iz Mineapolisa."

Volc nije potvrdio postojanje istrage za Si-en-en, ali je u saopštenju optužio federalnu vladu za “upotrebu pravosudnog sistema kao oružja i pretnju političkim protivnicima,” što je nazvao “opasnom, autoritarnom taktikom.”

Foto: Profimedia

- Jedina osoba koja se ne istražuje zbog pucnjave na Rini Gud (Renee Good) je federalni agent koji ju je upucao - rekao je Volc, misleći na ženu koju je prošle sedmice usmrtio agent ICE-a, što je pokrenulo nove nemire.

Frej je za Si-en-en izjavio da je istraga “očigledan pokušaj zastrašivanja zbog njegovog stava u zaštiti Mineapolisa, lokalne policije i građana od haosa i opasnosti koje je ova administracija donela na ulice.”

Foto: Profimedia

- Neću biti zastrašen. Moj fokus će ostati tamo gde je oduvek bio: na sigurnosti našeg grada - dodao je.

Demokratski guverneri i članovi Kongresa reagovali su oštro na potez Trampove administracije.

- Niko nije siguran od njegovog zloupotrebljavanja vlasti. To je bolesno - rekao je Gavin Njuzom, guverner Kalifornije.

Senator Kris Van Holen  osudio je istragu na društvenim mrežama kao "očajnički pokušaj odvraćanja pažnje od rastuće brutalnosti ICE-a i nelegalnih postupaka Trampa."

(Dnevni avaz)

BONUS VIDEO:

KIM DžONG UN NADGLEDA VEŽBU: Pogledajte nove samoubilačke bespilotne letelice

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POKOJNI LUIS DOBIO MURAL U NEGOTINU: Isplivale nove informacije o pevaču nakon 15 godina od smrti (FOTO)

POKOJNI LUIS DOBIO MURAL U NEGOTINU: Isplivale nove informacije o pevaču nakon 15 godina od smrti (FOTO)