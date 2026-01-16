NORVEŽANI ŠOKIRANI ŠTO JE MAČADO PREDALA NOBELOVU MEDALJU TRUMPU: Nobelov komitet naglasio da se nagrada ne može podeliti ili preneti

VEST da je dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado uručila svoju medalju predsedniku SAD Donaldu Trampu izazvala je nevericu u norveškim medijima i stručnoj javnosti.

Tramp, koji je dugo priželjkivao priznanje, primio je medalju od lidera venecuelanske opozicije na sastanku u Beloj kući u četvrtak.

Mačado je Trampu uručila medalju u znak priznanja za "njegovu jedinstvenu posvećenost našoj slobodi".

Ona je isključena iz procesa tranzicije vlasti u Venecueli otkako su američke snage svrgnule Nikolasa Madura 3. januara, ali je njegov režim zadržan na vlasti.

Američki predsednik, koji tvrdi da nagradu zaslužuje jer je tokom svog drugog mandata rešio brojne ratove, ranije je izrazio nezadovoljstvo odlukama norveškog Nobelovog komiteta.

"Potpuno nečuveno"

- To je potpuno nečuveno - rekla je Jane Haland Matlari, profesor na Univerzitetu u Oslu i bivši političar, za javni servis NRK.

- To je potpuni nedostatak poštovanja prema nagradi sa njene strane - rekla je ona, nazvavši taj čin „besmislenim“ i „patetičnim“.

Rejmond Johansen, bivši gradonačelnik Osla iz vladajuće Laburističke partije, deli slično mišljenje.

- Ovo je neverovatno sramotno i štetno za jednu od najprepoznatljivijih i najvažnijih nagrada na svetu - napisao je on u objavi na Fejsbuku.

- Nagrada je sada toliko ispolitizovana i potencijalno opasna da bi lako mogla da legitimiše razvoj ’antimirovne‘ nagrade.

Šta kaže Nobelov komitet?

Norveški Nobelov komitet je u prošlonedeljnom saopštenju naglasio da se nagrada ne može podeliti ili preneti.

Oni nisu odgovorili na zahteve za komentar u petak.

Nobelova nagrada za mir smatra se jednom od najprestižnijih svetskih nagrada za diplomatske napore.

To je jedna od pet Nobelovih nagrada ustanovljenih testamentom Alfreda Nobela, švedskog pronalazača dinamita koji je umro 1896. godine.

