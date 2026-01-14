ŠARLI EBDO PREŠAO SVE GRANICE: Udario na tragediju u Švajcarskoj u kojoj je poginulo više od 40 ljudi, kritike samo pljušte (FOTO)

ŠVAJCARSKI advokat i njegova supruga podneli su krivičnu prijavu protiv francuskog satiričnog časopisa Charlie Hebdo (Šarli Ebdo) zbog karikature o smrtonosnom požaru u baru na poznatom skijalištu Kran-Montana u kojem je stradao i srpski državljanin.

Foto: AP

U požaru koji je izbio u novogodišnjoj noći poginulo je 40 ljudi, a više od 100 je povređeno. U petak je, nažalost, Charlie Hebdo objavio karikaturu na kojoj su prikazana dva "ugljenisana" skijaša uz natpis "Les brûlés font du ski" ("Opečeni idu na skijanje"), što je igra reči na "Les Bronzés font du Ski" ("Preplanuli idu na skijanje"), naslov francuske filmske komedije iz 1979. godine.

Na karikaturi se vidi znak "Crans-Montana", a u donjem desnom uglu piše "komedija godine".

Objava je izazvala talas ogorčenja u Švajcarskoj, ali i šire. Bračni par je podneo prijavu državnom tužilaštvu u kantonu Vale protiv Šarli Ebdoa i autora karikature Erika Salša. Tvrde da crtež krši švajcarsko krivično pravo koje se odnosi na nasilne prikaze, narušava dostojanstvo žrtava i banalizuje tragediju humorom.

Kontroverza dolazi samo nekoliko dana nakon 11. godišnjice terorističkog napada na Charlie Hebdo.

Francuska je 7. januara obeležila jedanaest godina od kada su naoružani napadači 2015. godine u redakciji časopisa u Parizu ubili 12 ljudi. Ta godišnjica je ponovo otvorila rasprave o granicama satire i slobode izražavanja, zbog čega je i najnovija objava posebno osetljiva.

Par u prijavi traži pokretanje krivične istrage i, u slučaju osuđujuće presude, isplatu odštete svim žrtvama tragedije.

(Telegraf)

