"PRINUDILI SU ME DA TO URADIM": Američki predsednik o carinama od 100 odsto na robu iz Kine
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da njegove predložene carine od 100 odsto na robu iz Kine ne bi bile održive, dodajući da će se sastati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom za dve nedelje i da veruje da će odnosi sa Kinom biti u redu.
- To nije održivo, ali brojka je takva. Prinudili su me da to uradim - rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz.
Peking je, u saopštenju od 9. oktobra, poručio da neće dozvoliti izvoz materijala od retkih zemnih minerala za vojnu upotrebu.
Tramp je odgovorio pretnjom carinama od 100 odsto na uvoz kineske robe počev od 1. novembra i zapretio je da će otkazati sastanak sa predsednikom Kine Si Đinpingom planiran za kraj oktobra u Južnoj Koreji.
Sjedinjene Američke Države koriste retke zemne minerale za izradu svojih najvažnijih sistema naoružanja, kao što su ratni avion F-35 ili rakete "tomahavk".
(Tanjug)
