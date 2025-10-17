Svet

"PRINUDILI SU ME DA TO URADIM": Američki predsednik o carinama od 100 odsto na robu iz Kine

В. Н.

17. 10. 2025. u 15:01

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da njegove predložene carine od 100 odsto na robu iz Kine ne bi bile održive, dodajući da će se sastati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom za dve nedelje i da veruje da će odnosi sa Kinom biti u redu.

ПРИНУДИЛИ СУ МЕ ДА ТО УРАДИМ: Амерички председник о царинама од 100 одсто на робу из Кине

Foto: Profimedia

- To nije održivo, ali brojka je takva. Prinudili su me da to uradim - rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz.

Peking je, u saopštenju od 9. oktobra, poručio da neće dozvoliti izvoz materijala od retkih zemnih minerala za vojnu upotrebu.

Tramp je odgovorio pretnjom carinama od 100 odsto na uvoz kineske robe počev od 1. novembra i zapretio je da će otkazati sastanak sa predsednikom Kine Si Đinpingom planiran za kraj oktobra u Južnoj Koreji.

Sjedinjene Američke Države koriste retke zemne minerale za izradu svojih najvažnijih sistema naoružanja, kao što su ratni avion F-35 ili rakete "tomahavk".

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLJA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana

JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLjA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana