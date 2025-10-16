Svet

SI-BI-ES POTVRDIO: Počeo razgovor Putina i Trampa

В.Н.

16. 10. 2025. u 17:04

MEDIJSKA kuća Si-Bi-Es saopštila je da je u toku razgovor između Trampa i Putina.

СИ-БИ-ЕС ПОТВРДИО: Почео разговор Путина и Трампа

Foto: Profimedia

Počeo je telefonski razgovor američkog i ruskog predsednika, Donalda Trampa i Vladimira Putina, saopštio je „Si-Bi-Es“, pozivajući se na zvaničnika Bele kuće.

(Sputnjik)

