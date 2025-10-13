Svet

ZAPADNI LIDERI U OČAJU Američki profesor tvrdi: Rusi će definitivno pobediti, to će biti ponižavajući poraz za NATO

13. 10. 2025. u 22:45

AMERIČKI politikolog i profesor Univerziteta u Čikagu Džon Miršajmer izjavio je da bi uspeh ruske specijalne operacije bio ponižavajući poraz za lidere Severnoatlantske alijanse i Evrope.

Foto: Profimedia/Shutterstock/Ilustracija/Vikipedija

- Rusi će definitivno pobediti. To će biti ponižavajući poraz za lidere Alijanse ili evropskih zemalja koje poznajemo - rekao je na Jutjub kanalu penzionisanog oficira američke vojske Danijela Dejvisa.

Prema Miršajmeru, slanje raketa dugog dometa Kijevu takođe neće promeniti situaciju.

On tvrdi da su zapadni lideri trenutno "u očaju", a pokretanje pitanja transfera raketa dugog dometa ukazuje na to.

