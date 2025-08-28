GODINU DANA POSLE "KRVAVIH ŠAKA" U BANGLADEŠU: Revolucija pojela sopstvenu decu, zemlja u rasulu, ekstremističke horde divljaju po zemlji

PROŠLO je godinu dana od kada je srušena vlast premijerke Bangladeša Šeik Hasini, nakon višenedeljnih masovnih protesta i sukoba na ulicama. Od reformi koje su obećavane na ulicama - nema ništa. Za to vreme u razorenoj zemlji su buknule islamističke grupe, dok prelazna vlada nobelovca hapsi političke neistomišljenike.

Foto: Shutterstock

Nakon više od 15 godina na čelu jedne od najmnogoljudnijih država sveta, premijerka Bangladeša Šeik Hasina bila je primorana da, 5. avgusta prošle godine, napusti svoju premijersku rezidenciju i pobegne u Indiju.

Dok su demonstranti slavili pobedu i raznosili stvari iz premijerkine rezidencije, načelnik Generalštaba Vaker uz Zaman inače suprug rođake zbačene premijerke Šeik Hasine saopštio je da je, nakon konsultacija s predstavnicima političkih partija (izuzev Avami lige) i organizacija građanskog društva, doneta odluka o formiranju privremene vlade.

Samo nekoliko sati nakon što su demonstranti obeležili pad režima, nasilje je eksplodiralo širom Dake.

Naoružane rulje upadale su u kvartove povezane sa Awami ligom, palile ulaze i otvarale vatru na zgrade.

Građani su prijavljivali da su “na ulicama kružile grupe sa palicama i noževima, napadajući sve što miriše na pobornike bivše vlasti”

Napadi na kulturne simbole postali su sve učestaliji.

Tokom februara 2025, demonstranti su koristili bagere kako bi porušili legendarni Bangabandhu Memorial muzej.

Izostanak jasnog autoriteta doveo je do preuzimanja kontrole nad ključnim sektorima od strane različitih faktora islamskih ekstremista.

Političke frakcije i verski ekstremisti gradili su svoju moć van državnih okvira, dok je autoritet prelazne vlade stagnirao.

Ubistva verskih i manjinskih vođa, slobodnih mislilaca, pa čak i zaposlenih u zapadnim institucijama, postala su učestala pojava.

Prelazna vlada hapsi političke neistomišljenike

Kako je haos eskalirao, prelazna vlada pokrenula je grubu represiju.

"Operacija Devil Hunt" je počela u februaru 2025, tokom koje je uhapšeno preko 11.000 ljudi, među kojima mnogi pripadnici Awami lige što je izazvalo optužbe za obračun s neistomišljenicima.

Iz Hasinine stranke, koja je i dalje zabranjena, kažu da je više od dvadesetak njihovih pristalica umrlo u pritvoru tokom poslednje godine.

Privremena vlada po rečima mnogih deluje veoma zaglavljeno i izgubljeno a to vidi i narod.

Umesto obećanih sloboda i reformi, ispostavlja se da revolucija nije donela ništa sem haosa. Rast frustracije, kriminala i nesigurnosti.

"Želeli smo promenu, ali sada sam frustriran"

Reči bivšeg demonstranta Tarifa za mnoge su postale simbol razočaranja, piše AP News.

Pod Hasinom, postojala je stabilnost i institucionalna kontrola.

Njena pozicija bila je stabilna, zemlja je ekonomski rasla, navodi Rojters.

Danas, umesto demokratije, vlada haos.

Narod shvata da je sve bila farsa

Masovni protesti bez jasnog institucionalnog plana doneli su samo kratkotrajan nalet adrenalina, koji je ubrzo zamenjen nasiljem, razjedinjenosti i neizvesnošću.

"Revolucija" je ispala samo novi oblik manipulacije.

Oružje simbolike: "Krvave ruke" i otpor iz ulice

Upravo simbolika je igrala ključnu ulogu u protestima koji su srušili Šeik Hasinu.

Tokom demonstracija, širom Dake pojavili su se grafiti krvavih otisaka ruku poruka usmerena protiv režima optuženog za represiju.

Ovo je pravi primer šta se dešava kada se vlast menja na ulicama.

(Alo)