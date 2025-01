KOČNICA ZA CARINE KINI? Tramp najavio da bi, ipak, mogao da nađe zajednički jezik sa ekonomskim rivalom

NOVI stanar najprestižnije vašingtonske adrese Donald Tramp mogao bi da nađe zajednički jezik sa najvećim ekonomskim suparnikom Vašingtona - Kinom.

Tanjug

Naime, u drugom delu intervjua za Foks njuz, emitovanim u četvrtak uveče, Tramp je poručio da bi carine Pekingu bile ključne za njegov proces sklapanja trgovinskog sporazuma sa "zmajem sa istoka". Poruke lidera republikanaca stižu pošto je prethodno najavio da razmatra da od 1. februara uvede tarife od 10 odsto na kinesku robu jer ta zemlja u SAD uvozi velike količine droge fentanil preko Meksika i Kanade.

Tramp je u razgovoru za američku TV izjavio da su SAD u dobroj poziciji da spreče Kinu da proširi svoju teritoriju.

- Mogu to da uradim jer imamo nešto što oni žele. Imamo lonac zlata. Znate koliko smo novca izgubili od Kine prošle godine? Jedan trilion dolara. Imamo jednu veoma veliku moć nad Kinom, a to su carine. I oni ih ne žele i radije ne bih morao da ih koristim, ali to je ogromna moć nad Kinom. Peking mnogo novca dobija od SAD, koji koriste za izgradnju vojske - istakao je Tramp.

Američki predsednik je kineskog kolegu Si Đinpinga opisao kao veoma ambicioznog čoveka, te naglasio da je njihov prošlonedeljni telefonski razgovor bio prijateljski i veoma dobar. Njih dvojica pričali su o kineskoj aplikaciji "Tik-tok", Tajvanu, ali i trgovini. Tramp je napomenuo da je imao "veoma dobar odnos" sa Sijem i tokom svog prvog mandata u Beloj kući.

Crveno dugme za koka-kolu Tramp, novi korisnik Ovalne kancelarije je vratio crveno dugme, ali ne za aktiviranje nuklearnog oružja, već za naručivanje njegovog omiljenog pića, dijetalne koka-kole. Tramp, inače, ne pije alkohol jer mu je stariji brat Fred bio zavisnik od pića, a umro je 1981. godine od srčanog udara.

Otvara se pitanje da li će Tramp u narednom periodu zaista uspeti da pronađe zlatnu sredinu u pregovorima sa glavnim ekonomskim suparnikom, naročito jer tokom kampanje nije štedeo reči na račun Pekinga, te najavljivao da bi mogao da im uvede tarife i od 60 odsto. Kineski zvaničnici su kritikovali Trampove najave o uvođenju carina na robu iz te zemlje, istakavši da nema pobednika u trgovinskom ratu.

Tramp je, takođe, govorio i o odnosu sa Iranom, istakavši da je to sasvim druga priča. On je odbio da odgovori na pitanje da li će podržati preventivne udare na iranska nuklearna postrojenja, ali je naglasio da Islamska Republika "ne može imati nuklearno oružje". Tvrdio je i da je bio na korak do toga da postigne sporazum sa Iranom tokom prvog mandata.

- I dalje verujem da možemo da potpišemo dogovor koji bi podrazumevao da Iran neće dobiti nuklearno oružje. Nikad ne bih dozvolio Iranu da dobije atomsku bombu. Ako oni dobiju, onda će i svi ostali i cela stvar će biti katastrofa - zaključio je Tramp.

Rubio sa Ruteom Američki državni sekretar Marko Rubio razgovarao je sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, o važnosti okončanja rata Rusije protiv Ukrajine i potrebi za mirnim rešenjem. Složili su se da su evroatlantski i indopacifički region neraskidivo povezani i da je potrebna veća saradnja i razumevanje među regionima. Rubio je potvrdio značaj strateškog partnerstva SAD i Egipta za unapređenje regionalnog mira, a razgovarao je i sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Saarom kako bi istakao čvrstu podršku SAD Izraelu. Čuo se i sa ministrima inostranih poslova Poljske Radoslavom Sikorskim, Kostarike Arnoldom Andreom i Turske Hakanom Fidanom.