ZELENSKI PRETI EVROPI: Rusija, Iran… morate da garantuje bezbednost sebi i svojim saveznicima

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da Evropa mora biti jaka da garantuje mir i bezbednost za sebe i svoje saveznike.

Foto: Novosti ilustracija

-Evropa mora da bude lider, mora da postane najatraktivnije tržište na svetu i to se može postići. I, konačno, Evropa mora biti u stanju da garantuje mir i bezbednost za sve za sebe i za druge. Za one u svetu koji su važni za Evropu. Evropa zaslužuje da bude jaka, a za to su joj potrebni EU i NATO, rekao je Zelenski na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, prenosi Ukrinform.

On je napomenuo da se to ne može postići bez pravednog okončanja rata Rusije protiv Ukrajine i stvarnih garancija bezbednosti za sve u Evropi.

Zelenski je napomenuo da su sada "sve oči uprte u Vašington", ali niko ne gleda u pravcu Evrope, "pa treba da se uverimo da i Amerika nas doživljava kao važne i da je pomerila fokus".

On je dodao da Evropa treba da se takmiči za prvo mesto u prioritetima, savezima i tehnološkom razvoju, napominjući da "i pored manjeg ekonomskog potencijala Rusija proizvodi nekoliko puta više municije i vojne opreme".

-Ovakvim pretnjama se možemo odupreti samo zajedno. Čak i ako govorimo o veličini vojske. Rusija može da postavi 1,5 miliona vojnika. Naša vojska ima više od 800.000. Na drugom mestu je Francuska sa više od 200.000. Zatim Nemačka, Italija i Velika Britanija imaju manje. Ovo nije situacija u kojoj jedna zemlja može sama da se zaštiti, rekao je ukrajinski lider.

On je ukazao na potrebu za jedinstvenom evropskom bezbednosnom i odbrambenom politikom, čak i ako će biti potrebno izdvajanje 5 odsto BDP-a na odbranu.

-Ne možemo se osloniti na dobru volju nekoliko prestonica kada je u pitanju bezbednost Evrope: bilo da je u pitanju Vašington, ili Berlin, Pariz, London, Rim... Jedno od važnih pitanja koje će Putin postaviti (u pregovorima), a videćemo i sa vama, jeste smanjenje ukrajinske vojske za nekoliko puta. Ako smo uspeli da napravimo vojsku od 800 hiljada i više, onda je jasno... da je ovo vojska koja može da uzvrati (ruskom predsedniku Vladimiru) Putinu i on to razume, rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, najbrži način za Rusiju je da se izvrši pritisak na SAD da Ukrajina ne bude u NATO-u i da se izvrši pritisak na sve saveznike da se ukrajinska vojska smanji pet puta.

-To je ono što on želi. Nećemo dozvoliti da se to dogodi...Vratiće se sa ovom vojskom da okupira sve zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza. Onda će uraditi kao što je uradio sa našim Krimom — otići u druge zemlje EU i NATO, biti tamo makar i malo, da postavi neke zahteve, ultimatume. Neko će morati da napusti NATO — naši baltički prijatelji, Finska, Švedska. On će nas sve vratiti u svet koji živi u njegovoj glavi. To će se desiti ako ne bude jakih bezbednosnih garancija, upozorio je Zelenski.

Kako je naveo, ruska vojska nije uspela da potisne Odbrambene snage Ukrajine iz Kurske oblasti i tamo je već "uništeno 4.000 severnokorejskih vojnika".

-Još smo u Kurskom regionu. Snage Ruske Federacije nisu uspele da nas istisnu. Na ovom pravcu koncentrisano je više od 60.000 ruskih vojnih lica. Pored toga, bilo je 12.000 Severnokorejaca, od kojih je 4.000 poginulo, rekao je Zelenski i dodao da je to bila Putinova strategija da "uvuče u rat drugu državu, odnosno Severnu Koreju".

Dodao je da veruje da je i Iran zapravo učesnik u ratu koji je pokrenula Rusija, obezbeđujući joj dronove i dozvole za njihovu proizvodnju.

-Verujem da je Iran već umešan u ovaj rat, nakon što su počeli napadi na našu civilnu infrastrukturu, bolnice i škole od strane iranskih dalekometnih dronova i nakon što je Iran dao dozvole za proizvodnju ovih dronova na teritoriji Rusije, rekao je predsednik Ukrajine i napomenuo da u ovom trenutku nema razloga da se veruje da bi se na frontu mogla pojaviti i iranska vojska.

-Biću iskren, nisam gledao šta je Putin potpisao sa Iranom. Tamo još nismo našli klauzulu da on može da uvuče iransku vojsku u ovaj rat, rekao je Zelenski, misleći na sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu koji su prošle nedelje potpisali Moskva i Teheran.

On je ocenio da Evropa zaostaje za Sjedinjenim Američkim Državama i Kinom u globalnoj tehnološkoj trci i dodao da je potreban potpuno nov, "hrabriji" pristup tehnološkim kompanijama i tehnološkom razvoju.

-Ako izgubimo vreme, Evropa će izgubiti ovaj vek. Evropa trenutno zaostaje u razvoju veštačke inteligencije. TikTok-ovi algoritmi su već jači od nekih vlada. Čak i sada, sudbina malih zemalja zavisi od vlasnika tehnoloških kompanija, a ne od njihovih zakona. Ovo nije neki sekundarni problem, to je slabost, prvo tehnološka i ekonomska, a onda politička. Evropa je često više fokusirana na regulativu nego na slobodu, ali kada je potrebna razumna regulacija, Brisel okleva, upozorio je predsednik Ukrajine.

On je pozvao na zajedničko donošenje svih važnih odluka u Evropi - od proizvodnje oružja do razvoja tehnologija.

Evropa treba da bude lider. Evropa treba da postane najatraktivnije tržište na svetu – i to je ostvarivo", zaključio je Zelenski.

Svetski ekonomski forum (WEF) počeo je danas u švajcarskom gradu Davosu, na temu "Saradnja za intelektualnu eru".

Diskusija će obuhvatiti pitanja kao što su geoekonomska neizvesnost, veštačka inteligencija, preispitivanje rasta, zaštita planete i još mnogo toga.

Očekuje se da će na forumu učestvovati oko 3.000 predstavnika iz više od 130 zemalja, uključujući 60 šefova država i vlada.

(Tanjug)

