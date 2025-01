AGENDA ZA AMERIKU ZAOKRET KA TVRDOJ MOĆI I BELOM ČOVEKU: Trampisti žele zamrzavanje ratnih sukoba samo dok SAD ne obnove ekonomiju i vojsku

AMERIČKA duboka država otpisala je Bajdena koji nije ispunio njena očekivanja i dovela na vlast Trampa koji je i pre stupanja na dužnost pokrenuo "ideološki i geopolitički cunami" koji briše sa geopolitičke pozornice i američke neoliberale i njima odane elite Evropske unije, objavio u najnovijoj analizi dr Aleksandar Dugin, ruski filozof i geopolitičar koga na Zapadu nazivaju "um Kremlja".

- Најневероватнија ствар која је збунила Запад је брзина којом су Трамписти, чак и пре него што су учврстили власт, почели да спроводе свој програм на међународном нивоу. Тако је Илон Маск на друштвеној мрежи Икс, почев од децембра 2024. започео активну политику уклањања лидера који се не свиђају САД, овог пута Трампистима. Раније су то чиниле Сорошеве структуре у корист глобалиста. Маск је почео да води сличне кампање - али у корист антиглобалиста и европских популиста попут Алтернативе за Немачку и њеног лидера Алис Вајдел у Немачкој, Најџела Фаража у Британији, Марин Ле Пен у Француској - наводи др Дугин. Foto: Printskrin X Mask lobira za Alternativu za Nemačku

Trampisti su napali i vladu Danske koja ne želi da se odrekne Grenlanda i kanadskog premijera Džastina Trudoa koji se usprotivio ideji da njegova zemlja postane 51. država SAD.- Mask i Trampisti su razumno primetili da, ako su SAD gospodar sveta - onda nas poslušajte kao što ste slušali Obamu, Bajdena i Soroša - kaže Dugin.Mask je britanskog premijera Kira Starmera označio kao saučesnika "imigrantskih bandi pakistanskih silovatelja", a slične kampanje preduzima i protiv Makrona i nemačkih liberala koji pokušavaju da zaustave brzi rast popularnosti desničarske Alternative za Nemačku.- Bolno deluje takva grubost prema evropskim vladarima koji su naučili poput poslušnih dresiranih životinja u cirkusu da pokorno ispunjavaju svaku želju vlasnika. Od njih se sada traži da odmah osude ono čemu su verno služili (tačnije, sa cinizmom i lažima) i ponovo se zakunu na vernost novom trampističkom ideološkom štabu. Trampisti ruše liberale i globaliste u Evropi jer im je potreban konsolidovani Zapad kao geopolitički i ideološki integrisana civilizacija - kaže Dugin.

On kao fundamentalnu liniju Trampista u međunarodnoj politici navodi suprotstavljanje Kini.

- Trampistički antikineski konsenzus se zasniva na činjenici da je Kina, kao bastion nebele i nezapadne civilizacije, iskoristila globalizaciju i uzdigla se do statusa nezavisnog geopolitičkog pola i otkupila značajan deo američke industrije, biznisa i zemlje. Trampisti svu krivicu za kinesko čudo svaljuju na sopstvene globaliste, a Kina ima rang njihovog glavnog neprijatelja. U poređenju sa Kinom, Rusija se čini kao desetorazredno pitanje i za sada jednostavno nestaje sa ekrana. Rusija je izgleda nevažan faktor u međunarodnoj politici Trampista - smatra Dugin.

Njegova analiza je privukla ogromnu pažnju u svetu koji zabezeknuto prati munjevito urušavanje naizgled neuništive građevine američkog neoliberalizma i globalizma. Međutim, više od decenije pre Dugina ovakav razvoj događaja predvideo je u svojim knjigama jedan srpski naučnik, gepolitikolog prof dr Ljubiša Despotović, naučni savetnik i predsednik Naučnog veća u Institutu za političke studije, redovni član Matice srpske.

- Globalni vladari sveta preko Duboke države biraju one političke elite koje će izvršavati odeđene agende i potpuno je tačno da oni stoje iza Trampa i predsedničke administracije koju on oličava. Ni Tramp ni bilo koji drugi predsednici i političke elite koje gledamo u javnosti nisu stvarni kreatori politike već njeni izvršioci. Globalni vladari atlantisti su shvatili da su SAD od stvaranja unipolarnog poretka do danas, tokom decenija vladavine demokrata, samo rasipale svoju moć ne obnavljajući je, a to opadanje je dostiglo vrhunac u doba Bajdenove vlasti. Najočigledniji pokazatelj pada moći atlantističkog Zapada na čelu sa Vašingtonom je činjenica da su ratovali tri godine protiv Rusije a da nisu uspeli da reše pitanje Ukrajine kako su želeli. Zato je deo Duboke države dobio zadatak da preko Trampa i njegove administracije napravi zaokret ka klasičnom liberalizmu, a ne postliberalizmu kao što smatra Dugin. To znači povratak ka staroj Monroovoj dokrini, da se Amerika "obnovi iznutra" što podrazumeva obnavljanje "tvrde moći", ekonomije i vojne sile. Nje ne može biti bez demografske obnovu belog stanovništva, do čije je depopulacije došlo zbog neoliberlane i vouk ideologije. Zato je pokrenut i proces zamene evropskih političkih elita koje su zastupale te agende onim elitama koje će izvršiti resuverenizaciju svojih država i tako doprineti obnovi tvrde moći atlantizma na čelu sa Amerikom - kaže dr Despotović.

Srpski naučnik smatra da je Dugin u zabludi kada smatra da su Trampisti protiv globalizma i da Rusija nije u njihovom fokusu.

- Globalni vladari sveta jesu procenili da se mora napraviti zaokret ali nisu se odrekli ni globalizma, ni glavnog atlantističkog geopolitičkog vektora ka Rusiji. Oni samo pokušavaju da naprave globalno zamrzavanje konflikata od Ukrajine do Blikog Istoka koje će trajati onoliko dugo dok atlantistički gospodari ne budu procenili da su dovoljno obnovili moć da mogu ponovo da krenu u fazu globalizacije. Da,SAD će sada pažnju koncentrisati pre svega ka Kini, glavnom takmacu s aspekta globalne moći, i u ekonomskom i vojnom segmentu. To neće promeniti strateški cilj da Rusiju, pogotovo u evropskom delu podvrgnu kontroli, bilo razbijanjem u više država ili da je kao jedinstvenu pretvore u deo zapadnog sveta kao polukoloniju sa vazalnom elitom koja bi morala bespogovorno da sluša Vašington, baš kao što ga slušaju elite Evropske unije - kaže dr Despotović.

On ukazuje da SAD trenutno ne želi vojne uskobe već će pokušati da ekonomskim putem, protekcionističkim merama naškodi geopolitičkim protivncima, Rusiji i Kini, i time privuče što veći deo sveta u svoju "gravitacionu zonu".

- Tramp projektuje američku moć prema Grenlandu i Kanadi jer te zemlje imaju zauzimaju u oblasti Arktika i severnog pomorskog puta, gde Rusija ima apsolutnu premoć. Najave o preuzimanju kontrole nad Panamskim kanalom pokazuju ambiciju SAD da, po Monroovoj doktrini, kontrolišu ceo američki kontinent i istisnu iz njegovog južnog dela uticaj Kine i Rusije. To vide i države protivnici unipolarnog sveta i naravno da će i one preduzimati akcije. Ni deo Duboke države koji ne podražava trampizam, kao što je Soroš, neće se predati iako je u defanzivi. za to će biti potrebno najmanje dva izborna ciklusa, negde možda i više. Trenutno se samo otvaraju kapitalni procesi koji će trajati najmanje jednu deceniju. Za bilo kakve ozbiljne promene u strukturi moći i geopolitičke podele sveta, pa i u procesu zamena političkih elita je potrebno vreme. Svet je u previranju, u procesu prekompozicije moći, ni za koga se ne može reći da je pobedio, jer još ništa nije gotovo, ali procesi su započeti. Negde će ići brzo, negde sporije, ali je pravac jasan - smatra dr Despotović.

NATO NEĆE DATI KIM

KADA je reč o Trampistima i Srbiji situacija se neće bitno promeniti, naglašava dr Ljubiša Despotović:

- Pokušaće se sa zamrzavanjem konflikta na takav način da se malo ublaže patnje srpskog naroda na KiM, ali nema ni govora da će atlantisti odustati od prostora srpske pokrajine. Ona je njima potrebna kao kao kopnena veza za NATO, a tu je i Turska koja preko KiM i Raške oblasti uspostavlja transverzalu islamizma ka BIH i Srednjoj Evropi. Bez ovih srpskih oblasti nastao bi veliki problem i za NATO i za islamiste koje podražavaju atlantisti. Zato neće biti strateških promena, već samo taktičkih, da se situacija primiri dok SAD obnavljaju svoju tvrdu moć.