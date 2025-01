MISTERIOZNE TETOVAŽE NA MUMIJAMA: Arheolozi koristili lasere da prouče drevne tetovaže na mumijama iz Perua

ARHEOLOZI, koji su u novoj studiji koristili lasere da bi otkrili veoma zamršene dizajne drevnih tetovaža na mumijama iz Perua, otkrili su detalje koji nisu vidljivi golim okom, što će im koristiti u daljem proučavanju ovog pobičaja koji ljudi upražnjavaju više od 5.000 godina.

Foto Tanjug/AP/Michael Pittman

Istraživači su ispitali oko 100 mumija Čankajske kulture, civilizacije koja je cvetala na obali Perua pre carstva Inka i dolaska Evropljana.

Sve mumije su imale neki oblik tetovaža na poleđini šaka, zglobovima, podlakticama ili drugim delovima tela.

Koautor studije Majkl Pitman, arheolog sa Kineskog univerziteta u Hong Kongu rekao je da se studija fokusirala na četiri mumije sa "izuzetnim tetovažama" - dizajnom geometrijskih oblika kao što su trouglovi i dijamanti.

On je objasnio da su očuvana koža mumija i crno mastilo za tetoviranje dali oštar kontrast, otkrivajući fine detalje u tetovažama koje datiraju iz oko 1250. godine koje nisu vidljive golim okom, prenosi AP.

Rezultati studije, koji su objavljeni danas u časopisu "Proceedings of the National Academy of Sciences" korisni su za, kako je rekao ekspert za kolumbijske tetovaže Aron Deter-Vulf, za učenje o novim nedestruktivnim tehnologijama.

-One nam nam mogu pomoći da proučavamo i dokumentujemo osetljive arheološke materijale, kao što su mumije, rekao je on.

Foto Tanjug/AP/Michael Pittman

Kako navodi Lars Krutak, arheolog u Muzeju međunarodne narodne umetnosti u Santa Feu, tokom istorije, tetovaže su korišćene na mnogo načina – da obeleže kulturni ili individualni identitet, životne događaje ili društveni status, ili da „odvrate bolesti ili pomognu u poboljšanju odnosa sa duhovima ili božanstvima“.

Foto Tanjug/AP/Michael Pittman

Najstarije poznate tetovaže pronađene su na ostacima neolitskog čoveka koji je živeo u italijanskim Alpima oko 3.000 p.n.e.

Mnoge mumije iz starog Egipta takođe imaju tetovaže, kao i ostaci iz kultura širom sveta.

(Tanjug)

