MISLILA DA GLUMI MLADU, A VENČANJE BILO STVARNO: Nesvakidašnje sklapanje braka u Australiji

ŽENA u Australiji, koja nije želela da otkrije identitet, poništila je brak kada je shvatila da se stvarno udala na onlajn ceremoniji, za koju je verovala da je samo gluma.

Foto Pixabay free images

Slučajna mlada izjavila je da ju je na brak nagovorio jedan Instagram influenser, u nadi da poveća broj pratilaca.

Otkrila je da je brak stvaran tek kada je on pokušao da po tom osnovu dobije stalni boravak u Australiji.

Sudija u Melburnu odobrio je poništenje braka, jer smatra da je žena dovedena u zabludu.

Kako prenosi Blic, ona ga je upoznala na platformi za upoznavanje septembra 2023. godine kada su krenuli da se redovno viđaju u Melburnu gde su tada živeli.

On je nju zaprosio u decembru iste godine, a dva dana kasnije, dobila je poziv da prisustvuje "žurci u belom" i uz zahtev da se "prikladno obuče".

Kako se navodi u njenom iskazu, kada je stigla bila je "šokirana i besna" jer nije zatekla druge goste osim njenog partnera, fotografa i nekoliko ljudi.

- Pitala sam ga šta se dešava, a on me je odveo na stranu i rekao da je u šali organizovao svadbu, da bi povećao broj Instagram pratilaca - svedočila je, a ona je to prihvatila jer je imao više od 17.000 pratilaca na Instagramu.

Verovala je da je građanski brak validan samo ukoliko se sklopi pred sudom, kao i da dva meseca ranije moraju da objave da nameravaju brak, kako bi omogućili eventualne pritužbe.

Pred kamerama su razmenili burme i poljubili se, a žena je rekla da je u tom trenutku pristala "da se potrudi da sve izgleda stvarno".

Dva meseca kasnije, partner ju je zamolio da ga naznači kao izdržavano lice u zahtevu za stalni boravak u Australiji koji je podnosila u sopstveno ime, s obzirom da nijedno od njih nema australijsko državljanstvo.

Kada mu je rekla da ne može jer tehnički nisu venčani, on joj je rekao da je ceremonija u Sidneju bila stvarna.

Ona je kasnije pronašla njihov venčani list, a otkrila je da je njen partner podneo obaveštenje o nameravanom braku mesec dana pred njihovo putovanje u Sidnej, pre same veridbe, i tvrdi da obaveštenje nije potpisala, mada potpis liči na njen.

- Besna sam zbog činjenice da nisam znala da zaista stupam u brak, i što me je lagao od početka - rekla je.

Influenser tvrdi da su oboje bili saglasni, kao i da je pristala da se uda za njega na "intimnoj ceremoniji" u Sidneju.

Prema proceni sudije, žena nije dala stvarni pristanak te je brak poništen oktobra 2024. godine.

- Verovala je da je sve gluma i šala, pa je pristala na ulogu - navodi se u presudi.