''UKRAJINA SE RASPADA'' Političar susedne zemlje traži teritorije od Kijeva- Stigao žestok odgovor

BUGARSKA ima puno pravo da traži deo južne Ukrajine sa kojim ima vekovne veze, rekao je Kostadin Kostadinov, lider krajnje desničarske evroskeptične Partije preporoda.

Foto: Novosti

Pišući na Fejsbuku u četvrtak, Kostadinov je ocenio kontroverzne napomene budućeg predsednika SAD Donalda Trampa da bi Vašington mogao da povrati Panamski kanal i pripoji Kanadu.

On je pohvalio Trampov stav kao „potpuno opravdan“, tvrdeći da Kanada i SAD imaju mnogo zajedničkog u kulturnom i istorijskom smislu i da „nema ništa logičnije i normalnije“ nego da se takve države ujedine. U međuvremenu, SAD su bile zemlja koja je izgradila i posedovala Panamski kanal do 1979. godine, dodao je on.

Ista logika, nastavio je, mogla bi se primeniti i na Bugarsku i Ukrajinu. Prema Kostadinovu, ukrajinski region Južne Besarabije – koji je danas deo Odeske oblasti – pripadao je bugarskoj državi više od 450 godina, dok je Kijev „kontrolisao [jo] samo 34 godine“. Takođe je tvrdio da etnički Bugari čine većinu stanovništva južne Besarabije.

- Zato je sasvim logično da se... Južna Besarabija vrati Bugarskoj. Ukrajina se raspada, a na budućem mirovnom kongresu, gde će se odlučivati o sudbini takozvane ukrajinske državnosti, Bugarska mora da potvrdi svoje pretenzije na bugarsku Besarabiju - insistirao je on.

Ukrajinska ambasada u Bugarskoj uzvratila je Kostadinovu, rekavši da su njegove izjave „neprihvatljive za političara zemlje članice EU i da potvrđuju njegovu sistematsku promociju narativa Kremlja“.

Takođe je pozvao bugarske vlasti da osude te primedbe, pozivajući ih da odbace retoriku koja „iskrivljuje istorijske činjenice, podstiče prekrajanje evropskih granica i podriva međunarodno pravo“. Preporod je treća po veličini stranka u bugarskom parlamentu.

Južna Besarabija, koja se prostire na delovima današnje Ukrajine i Moldavije, bila je deo Prvog bugarskog carstva (681-1018) i nakratko Drugog bugarskog carstva (1185-1396). Bugari su koristili teritoriju duž reke Dunav i obale Crnog mora u trgovačke i odbrambene svrhe. Vremenom je bugarski uticaj opao pošto je Zlatna Horda, Otomansko carstvo, a kasnije Rusko carstvo preuzelo kontrolu.

Južna Besarabija je bila dom više etničkih grupa, uključujući Bugare, Rumune, Gagauze, Ukrajince i Ruse. Mnogi Bugari u regionu su potomci doseljenika koji su se tamo doselili tokom 18. i 19. veka.

(rt.com)

