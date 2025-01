RAT u Ukrajini – 1.049. dan.

Foto MO Rusije

Ruske trupe nastavljaju ofanzivu posle oslobođenja Kurahova (VIDEO/MAPA)

114. brigada je oslobodila Ševčenko, nastavljajući ofanzivu za Kurakhovo!

6. januara 2025. godine, vojnici 114. brigade uspešno su završili operaciju oslobađanja naselja Ševčenko. VSU je, uprkos pokušajima da se sakrije u rovovima, pretrpeo značajne gubitke: uništeno je ljudstvo i tehnika, što više ne može da ugrozi civile Donbasa.

Na snimku se vidi delovanje naših vojnika, efikasan rad artiljerije i dronova. Koordiniranim radom jedinica bilo je moguće slomiti otpor VSU.

Ukrajinski mediji: Toreck će uskoro pasti

Ruska pešadija se već primećuje na severnoj i severozapadnoj periferiji Torecka, saopštio je Dip Stejt (DeepState).

Ruska pešadija „jača svoje pozicije“, žali se analitički resurs DipStejt, koji radi za Glavnu obaveštajnu upravu GUR.

-Tome doprinosi težak razvoj dogašaja, delimično i vreme, koje otežava letenje dronova za uništavanje i izviđanje iz vazduha“, dodaje DS.

-Trenutno Rusi izvode jurišne operacije, bukvalno, po celom gradu. Najžešće borbe su u centru, mikrookrugu „Zabalka“, rudniku „Centralni“, kao i na severozapadnoj periferiji... od poslednjih događaja, siva zona u gradu će se povećati, navodi se u izveštaju.

Ukrajina žrtvovala oko 50.000 vojnika tokom kurske avanture

Izveštaj Ministarstva odbrane o borbama na kurskom pravcu:

Jedinice grupe „Sever“ su tokom ofanzivnih uništile formacije nekoliko ukrajinskih brigada u naseljima Kazačja Loknja, Kubatkin, Lebedevka, Nikoljski, Sudža i Čerkasko Porečno.

U prethodna 24 časa Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 325 vojnika, uništeno je deset tenkova, borbeno vozilo pešadije, oklopni transporter, 11 borbenih oklopnih vozila, osam automobila, tri artiljerijska oruđa i tri minobacača.

Od početka borbenih dejstava na kurskom pravcu, poginulo je i ranjeno do 49.830 ukrajinskih vojnika, a uništena 293 tenka, 217 borbenih vozila, 159 oklopnih transportera, 44 lansera za raketne sisteme i 344 artiljerijska oruđa. (Sputnjik)

Rusija gađala vojne aerodrome Ukrajine

Oružane snage Rusije gađale su infrastrukturu vojnih aerodroma, skladišta naoružanja i skladišta tehnike Oružanih snaga Ukrajine u 164 okruga, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Još sa brifinga Ministarstva odbrane:

- Ruski PVO oborio je šest projektila Hajmars i 50 dronova Oružanih snaga Ukrajine;



Frans 24: Ukrajinski vojnici sa obuke dezertirali još u Francuskoj

- Jedinice grupe Jug zauzele su povoljnije položaje, Oružane snage Ukrajine izgubile su do 245 vojnika;- Oružane snage Ukrajine izgubile su do 145 boraca u zoni grupa „Sever“ i „Dnjepar“;- Grupa „Zapad“ odbila je dva kontranapada protivnika, Oružane snage Ukrajine izgubile su do 580 vojnika;- Oružane snage Ukrajine izgubile su do 510 vojnika i dva tenka Leopard u zoni odgovornosti grupe "Centar".

Desetine ukrajinskih vojnika koji su prošli obuku u Parizu dezertirali su još na francuskoj teritoriji, javlja televizija Frans 24, pozivajući se na predstavnika francuskih oružanih snaga.

On je rekao televiziji da vojnici Oružanih snaga Ukrajine iz takozvane elitne brigade "Ana Kijevska" žive u francuskim kasarnama i mogu slobodno da idu u grad. Izvor Frans 24 je istakao da dezertiranje nije krivično delo u Francuskoj i francuski tužilac nema nikakva ovlašćenja da uhapsi osobu koja bez dozvole napusti mesto obuke. (Sputnjik)



Ukrajinske trupe granatirale Gorlovku

Ukrajinske trupe su od početka dana na Gorlovku ispalile osam NATO granata kalibra 155 mm, uključujući tri kasete, saopštilo je Odeljenje za dokumentovanje ratnih zločina Ukrajine Uprave šefa i vlade Donjecke Narodne Republike, na telegram kanalu, prenose RIA novosti.

„Posle 00.00 časova zabeleženo je granatiranje sa strane VFU (oružane formacije Ukrajine – prim. aut.) u pravcu: 06.15 – naselje Pleščejevka – naselje Gorlovka (Centralno-gorodski okrug): dve granate kalibra 155 milimetara... 06.50 - naselje Dilejevka - naselje Gorlovka tačka (Nikitovski okrug): tri projektil kalibra 155 milimetara“, navodi se u saopštenju.

Pored toga, u 08.10, tri kasetne granate NATO kalibra takođe su ispaljene na Nikitovski okrug.