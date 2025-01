U RUSIJI SE OD DESET BRAKOVA RASPADNE OSAM! Proporcionalno broju stanovnika prvi po broju razvoda Maldivi, drugi Kazahstan, a treća Rusija

U RUSIJI je lane rapidno porastao broj razvoda, mada je upravo 2024. bila proglašena Godinom porodice. Od deset zaključenih brakova raspadne se čak - osam!

Foto: Profimedia

Brojka je zaista jako velika, godišnje se u Ruskoj Federaciji razvede između 600.000 i 700.000 brakova. Po tome je Rusija na trećem mestu na svetu. Po razvodima prednjače Maldivi, na drugom mestu je Kazahstan. Dugo godina je lider po razvodima bila Amerika, a sledila je Rusija. SAD su i sada u vrhu zemalja gde se brzo i lako raspadaju bračne zajednice. U prvoj polovini 2024. u Rusiji je bilo registrovano 360.000 brakova, a razvelo se 318.000. Lider po broju razvoda u Rusiji Jevrejska autonomna oblast koja se nalazi na Dalekom istoku. Na drugom mestu je Severna Osetija, a na trećem Ingušetija.

U Evropi mnogi parovi žive nevenčani, pa je zato i broj službenih razvoda manji. Demograf Vladimir Timakov kaže da se povećao broj razvoda u Rusiji jer sada mlađi ljudi više idu pred matičara, pa se brže i razvode. Interesantno je da ruska država podstiče mlade ljude da se ranije žene kako bi imali više dece, jer je demografska situacija zabrinjavajuća. Vlada ima razne akcije kojima potiče zasnivanje brakova i rađanje. Ali, statistika pokazuje da osobe starije od trideset godina sa većom ozbiljnošću doživljavaju brak.

- U tradicionalnim brakovima muž i žena su imali zajedničku imovinu i više dece koje su zajedno vaspitavali. Danas su u celom svetu bračni parovi materijalno neovisniji i kad presahnu emocije brzo odlaze svako na svoju stranu - kaže Timakov. Jedan od glavnih razloga za razvod u Rusiji, a slično je i u mnogim drugim zemljama, jeste bračna prevara. Samo 14 odsto građana Rusije smatra da se posle bračne prevare može sačuvati brak. Istovremeno oko 49 odsto smatra da i posle prevare valja pokušati sačuvati bračne odnose. Sociolozi kažu da je jedan od razloga da svako ode na svoju stranu što nemaju dece. Do razvoda sve više dolazi i kad žena u karijeri preskoči muža. Ali tako je čak i u visokotolerantnoj Švedskoj. Da je i u Rusiji slično dokaz je Marija Ljova Belova (40) opunomoćena u ime predsednika Rusije za zaštitu dečjih prava. Iako je majka petoro dece, razvela se od muža sveštenika i udala se za biznismena Konstantina Malofejeva.

Prema analizama Ruskog centra za izučavanje javnog mnjenja u poslednjih pet godina se razlozi za raskid brakova nisu promenili. To je porodična besparica, stambeni problemi, alkoholizam, kao i fizičko nasilje. Najčešće se kod rastave koristi fraza "različiti karakteri" i "neslaganje naravi". U Rusiji većina smatra da stabilnost braka pre svega zavisi od žene. Sve dok ona ima želje i snage da balansira, brak ma kakav bio može da opstane.

Naravno da ima situacija kad nema nikakvog smisla boriti se za očuvanje braka. Ali statistika pokazuje da kad ženama prekipi, one češće razmišljaju o razvodu. Upravo žene dva puta više traže razvod, ali matičari tvrde da je slično i u drugim delovima sveta. Interesantno je da bračni savetnici kažu da muškarci u Rusiji i kad varaju žene ređe daju zahtev za razvod, već čekaju da to prva napravi "službena supruga", objašnjava Timakov. U naše vreme žena postaje sve samostalnija i veliki broj njih sada nije spreman da trpi. Muškarci, pogotovo oni bogatiji, nastoje da imaju stalnu ljubavnicu. Oni misle da je dovoljno da ženi daju novac što se brine za njihovu zajedničku decu. Demograf Sergej Teterin tvrdi da neki od tih bogatih Rusa ne žele da im se žene udaju po drugi put, jer neće da im deca odrastaju uz "drugog tatu". Kao svuda u svetu i u Rusiji žene koje više zarađuju i imaju više obrazovanje lakše i brže se rastavljaju ako nešto ne štima u odnosu sa suprugom. Demografi kažu: što je žena obrazovanija i materijalno obezbeđenija veći je rizik za rastavu. Žene kojima je karijera važnija od braka logično je brže "otkači" muža ako im se nešto ne sviđa.

Kod jednog broja ljudi u Rusiji je postala moda da se rastavljaju zbog novca. Država u Rusiji finansijski pomaže samohrane majke. Čak i na Severnom Kavkazu, gde je brak svetinja, 2022. i 2023. bio je pravi bum razvoda. Statistika pokazuje da su se fiktivno raspadali čak tri do četiri puta više nego ranije. Sve zbog toga da žene dobijaju status samohranih majki i da dobijaju pomoć od države. Ali, mnogi od tih razvoda bili su fiktivni i porodica nastavlja da živi kao i ranije - kaže demograf Timakov. Tu mesečnu pomoć za decu do 17 godina država je počela da daje 2022.

Na nju imaju pravo oni koji imaju prosečna primanja za svakog člana porodice niža od regionalnog životnog minimuma. Primera radi, ako otac zarađuje sto hiljada rubalja, a majka ne radi i ima dvoje dece, ispada da je prosek po članu porodice 25.000 rubalja. Oni ne mogu da dobiju od države pomoć. Ali ako se bračni par razvede, žena nema prihoda, onda ona dobija od države pomoć. Kad se zna da na Kavkazu porodice imaju i po petoro, šestoro dece, onda je ta suma državne podrške značajna. Ispada da se ti parovi samo fiktivno rastavljaju. Paradoksalno je da se služe takvim prevarama, jer na Kavkazu prave velike plemenske svadbe, na kojima je i po 500 gostiju. Demografi tvrde da se takvim trikovima služe i u Burjatiji. A u Tivi se mnoge žene odmah registruju kao razdvojene, mada nastave da žive sa suprugom. Mnogi demografi tvrde da treba sve žene koje imaju decu izjednačiti u pravima bez obzira na to jesu li razvedene ili ne. One porodice koje imaju manja primanja a više dece trebalo bi da dobiju pomoć jer je država zainteresovana za poboljšanje demografske situacije.

Traže pomoć agencija

KAO i na zapadu, jedan broj ljudi koji nije mogao da pronađe sebi partnera, obraća se agencijama koje pokušavaju da ga usreće sa nekom osobom iz kataloga. Malo je onih koji se hvale da su se u starosti usrećili novim brakom. U takvim slučajevima Ruskinje znaju reći da svaki novi suprug ima sve nedostatke prethodnog i plus svoje.

Muftije htele mnogoženstvo

MUSLIMANSKI sveštenici u Rusiji su krajem prošle godine pokušali da iskoriste ratnu situaciju i ozvaniče mnogoženstvo. Glavni muftija Ravilj Gajnutdin je pokušao da ubedi rusku javnost da to treba učiniti kako bi se zaštitile udovice poginulih muslimana u Specijalnoj vojnoj operaciji. Pošto je bila negativna reakcija ruskih parlamentaraca, a uz to je Državno tužilaštvo upozorilo Duhovno rukovodstvo muslimana da zakon o braku zabranjuje mnogoženstvo, moskovski muftija Iljdar Alatudinov je morao da u ime Duhovne uprave muslimana povuče fetvu tj. preporuku kojom se odobrava da čovek može da ima četiri žene. Još i sada muslimanski sveštenici pokušavaju da ubede javnost da to nije u suprotnosti sa građanskim zakonom jer brakovi neće biti registrovani kod matičara već kod verskog sveštenika. Ruski zakon o braku jasno precizira u članu 14 da je zabranjeno sklapanje brakova ako jedan od partnera ima već registrovan brak. Dakle, ponovo se može registrovati ako se pre toga rastavio službeno od prethodnog partnera.