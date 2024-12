OBRAĆANJE KOJE JE PRATIO CEO SVET: Koje su glavne Putinove poruke

RUSIJA će razgovarati sa Volodimirom Zelenskim ako izađe na izbore i dobije legitimitet, a Moskva će potpisati mirovne dokumente samo sa legitimnim liderom Ukrajine, poručio je ruski predsednik na tradicionalnoj godišnjoj konferenciji za novinare

FOTO: Tanjug/AP

Nema nikakve šanse da se "orešnik" obori, a ako zapadni eksperti misle da može, neka obezbede da organizujemo visokotehnološki duel - mi smo spremni za takav eksperiment, pa da vidimo šta će biti, poručio je ruski predsednik Vladimir Putin na tradicionalnoj godišnjoj konferenciji za novinare.

On je predložio da meta za uništenje bude u Kijevu, koji će Rusija gađati "orešnikom".

"Zapad neka tamo koncentriše protivvazdušnu odbranu i pokuša da presretne napad. Mi smo spremni na to", poručio je ruski predsednik.

Putin je dodao da čitavo pitanje američkih sistema PVO protiv "orešnika" je besmisleno trošenje novca američkih poreskih obveznika.

Sa Trampom nisam razgovarao četiri godine, ali spreman sam za sastanak

Govoreći o odnosu sa novoizabranim američkim predsednikom Donaldom trampom, Putin da još ne zna kada će se sastati sa njim, kao i da nisu razgovarali više od četiri godine.

"Ne znam kada ćemo se on (Tramp) i ja sresti jer on ne govori ništa o tome. Nisam uopšte razgovarao sa njim više od četiri godine. Spreman sam za to, naravno, u bilo kom trenutku, i biću spreman za sastanak ako on to želi", naveo je ruski lider.

Američki novinar je sugerisao da bi do takvog sastanka moglo doći kada Rusija "bude u lošem stanju".

"Vi i oni koji vam daju plate u SAD bi zaista voleli da Rusija bude u oslabljenom položaju.

Ja zauzimam drugačije gledište - verujem da je Rusija mnogo ojačala u prethodne dve-tri godine, postajemo istinski suverena zemlja, više ne zavisimo ni od koga. Ekonomski smo u mogućnosti da stojimo na svojim nogama i da donosimo odluke bez ikakvog osvrtanja na tuđa mišljenja", podvukao je Putin.

Izrael - glavni dobitnik onoga što se dešava u Siriji

Ruski predsednik se osvrnuo i na situaciju u Siriji, napomenuvši da Rusija osuđuje svako zauzimanje sirijskih teritorija, uključujući Izrael.

Prema njegovim rečima, izraelska vojska je napredovala 20-25 km duboko u Siriju i zauzela utvrđenja koja su napravili sovjetski stručnjaci, "nešto poput Mažinove linije".

"Ruska Federacija se nada da će Izrael povući trupe sa sirijskih teritorija, ali za sada više izgleda da će Izraelci tamo ostati", ocenio je ruski predsednik.

On je naglasio da je Rusija došla u Siriju pre 10 godina kako se tamo ne bi stvorila teroristička enklava, poput one koja je stvorena u drugim zemljama, recimo, u Avganistanu, kao i da je Moskva tamo postigla svoje ciljeve.

O pregovorima sa Ukrajinom: Sporazum sa Rusijom može da potpiše samo legitimna vlast

Rusija je spremna za pregovore sa Ukrajinom, ali i druga strana treba da bude spremna i na pregovore i na kompromise, izjavio je ruski predsednik.

On je naglasio da će Rusija razgovarati sa Zelenskim ako izađe na izbore i dobije legitimitet, kao i da će Moskva potpisati mirovne dokumente samo sa legitimnim liderom Ukrajine.

"Što se tiče uslova za početak pregovora, mi nemamo uslove, spremni smo da vodimo pregovore, ali na bazi onoga što se smo već dogovorili u Istanbulu i polazeći od realne situacije na terenu u ovom trenutku. Mi smo to već izložili. Ne želim da se ponavljam. Ako Ukrajina zaista želi da krene ka mirovnom sporazumu, oni mogu da organizuju te procese unutar svoje zemlje. Možemo samo da potpišemo sporazum sa legitimnom predstavnikom vlasti - sa Radom i predsednikom Rade", istakao je Putin.

"Predsednička funkcija u Ukrajini ima velika prava i naznačava rukovodioce važnih institucija u Ukrajini. Međutim, ako je predsednik nelegitiman, onda su i sve te instance koje je on odredio i koje su pod njim - nelegitimne".

Ugovor o tranzitu ruskog gasa u Evropu preko Ukrajine neće biti obnovljen

Definitivno neće biti produženja ugovora o tranzitu ruskog gasa kroz Ukrajinu, ali će "Gasprom" ovo preživeti, rekao je Putin.

On je naglasio da je ukrajinska strana odbila da produži ugovor, iako je od Moskve dobijala negde između 700–800 miliona dolara godišnje.

"Ovaj ugovor više neće postojati, ali 'Gasprom' će to preživeti", rekao je Putin i dodao da će Rusija povećati svoj udeo na globalnom tržištu LNG.

Osim toga, ruski lider je naveo da međunarodne finansijske i ekonomske institucije stavljaju Rusiju na prvo mesto po ekonomskom rastu među evropskim zemljama, kao i da su plate u Rusiji u realnom iznosu u 2024. godini porasle za devet odsto.

"Stopa nezaposlenosti danas je rekordno niska - 2,3 odsto. Rusija se razvija uprkos svim pretnjama. Sve kreće od ekonomije, ona pokreće sve. Od toga zavisi život građana. Ekonomija u Rusiji je stabilna, ove godine će rast iznositi 3,9-4 odsto. U dve godine porasla je za osam odsto, u SAD 5,6", kazao je ruski predsednik.

On je istakao da je po paritetu kupovne moći Rusija četvrta u svetu, kao i da je najveći svetski izvoznik pšenice.

Čim je Jeljcin stao na stranu Jugoslavije, odmah su ga napali

Ruski predsednik je tokom direktne linije rekao da je njegov prethodnik Boris Jeljcin bio simpatičan Zapadu sve do trenutka kada je proglasio neprihvatljivost napada na Jugoslaviju bez odobrenja SB UN.

Putin je istakao da veruje da je uspeo da spase Rusiju, kao i da je udalji od ivice propasti.

"Čim je Jeljcin podigao glas protiv napada na Jugoslaviju i bombardovanja Beograda, Zapad, koji je do tad hvalio Jeljcina i tapšao po ramenu, istog trenutka je počeo da ga naziva alkoholičarem i tako dalje. Ja sam učinio sve, kako bi Rusija bila samostalna država koja može da donosi odluke koje su u njenom interesu", rekao je Putin

(RT Balkan)

