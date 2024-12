POGLED MRK, A OSMEH IZBRISAN: Šta Zelenski može da očekuje posle razgovora s Trampom

Mrk pogled, izbrisan osmeh i izostanak bilo kakve empatije, karakterisali su pojavu novoizabranog američkog predsednika Donalda Trampa pri susretu s ukrajinskim šefom države Vladimirom Zelenskim u Parizu.

Foto: Tanjug/AP

Rukovanje samo baš kad mora, na insistiranje gosta iz Kijeva, spojene obrve, kratko zadržavanje, okretanje glave, ignorisanje – sve to bilo je primetno pri susretu dvojice državnika. Prvobitno je bilo predviđeno da do direktnog kontakta i ne dođe, Zelenski je insistirao na suprotnom, a onda je Tramp popustio, verovatno da bi i direktno šefu koji stoluje u Kijevu stavio do znanja šta smera.

Možda je i najupadljiviji bio Trampov nastup prema Zelenskom unutar Notr Dama. Kao nebo i zemlja delovali su, najpre ulazak Zelenskog uz aplauze u bogomolju, a zatim kasniji Trampov prolazak pored njega kao pored bilo koga drugog. Moglo bi da se zamisli uz koliko osmeha i zadržavanja bi uz Zelenskog u takvim trenucima proveo Bajden.

Trampov govor tela je sve kazivao

Trampov govor tela je sve kazivao. Ili je dobro krio, ili nije imao šta da sakrije, ali je bilo jasno da svetu želi da pokaže da prema Kijevu neće biti popustljiv i da se njegova politika ne menja. Namera novog američkog predsednika je da čim uđe u Belu kuću zatvori sve izvore finansija za Ukrajinu, u roku od jednog dana prekine rat s Rusijom, ali i da pruži garancije Moskvi da Ukrajina neće ući u NATO bar sledećih dvadeset godina. Prvo se zaustavlja rat, pa se kreće u diplomatske pregovore oko teritorija.

I neodređena izjava Zelenskog posle razgovora s Trampom dosta govori o tome koliko je uspeo da ga "ubedi" u to da Ukrajinu "ne treba ostaviti na cedilu".

Foto: Tanjug AP

- Susret je bio dobar i plodonosan – saopštio je Zelenski u rukavicama.

Francuski predsednik Makron je, sa svoje strane, stavio do znanja da treba nastaviti zajedničku akciju u pravcu mira i sigurnosti. To će se i događati, ali izvesno na Trampov način. Makron nije krio osmeh posle tripartitnog razgovora, naročito prilikom prijema zvanica ispred Notr Dama, pre svega zato što je uspeo da organizuje ovaj susret i što bi možda na međunarodnom planu mogao da nadoknadi ono što mu ne polazi za rukom u sopstvenom dvorištu, kao i mnogo puta do sada.

Makron "obnovio Notr Dam, ali urušio političku scenu"

Domaći analitičari u tom smislu ističu da je "obnovio Notr Dam, ali urušio političku scenu". Možda će ovim posredovanjem i doprineti obnovi mira u svetu, ali mu vraćanje mira među posvađane partije u zemlji ne polazi za rukom. Na spoljnom terenu se očigledno mnogo bolje snalazi.

Francuski analitičari ističu da je Tramp, na svom prvom gostovanju posle izbora, pokazao da je onaj stari virilni državnik, koplje iznad drugih, koji patronažno povlači konce.